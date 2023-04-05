Будущий флагман модельного ряда "Москвич 6" – это тот же JAC Sehol A5 Plus, только с новым шильдиком.

Мэр Москвы Сергей Собянин показал будто бы новую модель “Москвича”, хэтчбек D-класса. Им оказался китайский автомобиль того же бренда, что и прошлые два так называемых “Москвича”.

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Новую модель назвали "Москвич 6". Ее сборка должна стартовать во второй половине этого года на бывшем заводе “Рено-Автофрамос”, который французы отдали за один евро. Других подробностей новинки не раскрыли.

Впрочем, на фото видно, что новый "Москвич 6" – это китайский JAC, как и кроссовер "Москвич 3". Если точнее, это JAC Sehol A5 Plus, выпускаемый в Китае с 2021 года. Российская копия отличается от оригинала только логотипом на капоте.

JAC Sehol A5 Plus

Пятидверный автомобиль имеет 4,8 м в длину при колесной базе в 2,76 м. От JAC J7 обновленная версия отличается дизайном передней части, обвесом и новым рулем. Кроме того, мощность его 1,5-литрового турбодвигателя подняли со 150 до 184 л.

Цена "Москвич 6" пока не объявлена. JAC J7 в Украине стоит от 617 000 гривен ($16 860), но его российский аналог вряд ли будет настолько доступен. Дело в том, что кроссовер "Москвич 3" в РФ гораздо дороже, чем его китайский близнец JAC JS4 на украинском рынке.