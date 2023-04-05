Майбутній флагман модельного ряду "Москвич 6" - це той же JAC Sehol A5 Plus, лише з новим шильдиком.

Мер Москви Сергій Собянін показав ніби-то нову модель "Москвича", хетчбек D-класу. Це виявився китайського автомобіль того ж бренду, що й минулі два так звані “Москвичі”.

Також у тему які китайські авто назвали "Москвичами" минулого разу

Нове авто назвали "Москвич 6". Її складання має стартувати у другій половині цього року на колишньому заводі “Рено-Автофрамос”, який французи віддали за один євро. Інших подробиць новинки не розкрили.

Втім, на фото видно, що новий "Москвич 6" – це китайський JAC, як і кросовер "Москвич 3". Якщо точніше, це JAC Sehol A5 Plus, який у Китаї випускають з 2021 року. Російська копія відрізняється від оригіналу лише логотипом на капоті.

JAC Sehol A5 Plus

П'ятидверний автомобіль має 4,8 м у довжину при колісній базі в 2,76 м. Від JAC J7 оновлена версія відрізняється дизайном передньої частини, обвісом та новим кермом. Крім того, потужність його 1,5-літрового турбодвигуна підняли зі 150 до 184 к. с.

Ціна "Москвич 6" наразі не оголошена. JAC J7 в Україні коштує від 617 000 гривень ($16 860), але його російський аналог навряд чи буде таким доступним. Справа в тому, що кросовер "Москвич 3" у РФ набагато дорожчий, ніж його китайський близнюк JAC JS4 на українському ринку.