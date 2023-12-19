Перший російський електромобіль Amber, який мають випускати на Калінінградському заводі "Автотор", викликав сміх навіть у місцевих патріотів.

Проєкт зроблений за державні кошти Мінпромторгу Росії. Розробку веде московський Політех (МАМІ) при технічному сприянні "Автотора". Тож навіть від переліку “замовників” результат зрозумілий на самому початку – вийде пшик.

Адже навіть за поребриком добре знають, що будь-яка справа, за яку береться міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров, що за сумісництвом є ще й заступником прем’єр-міністра, приречена на провал.

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Саме так сталося з імпортозаміщенням в російському автопромі: за дві попередні п’ятирічки російський автопром під керівництвом Дениса зумів налагодити виробництво лише дірки від бублика та китайського "Москвіча" з місцевим шильдиком.

Розроблений нині електромобіль Amber – поки що муляжний варіант майбутньої моделі, свого роду платформа для тестування систем. Основні комплектуючі (двигун, інвертор, плати управління, акумулятори) мають бути будуть місцевого виробництва (китайські товари з Алі Експрес, якщо у них замалювали назву, теж враховуються).

Для прикладу вказали, що під час створення моделі Amber використовували деталі від Lada Vesta. Вже цей критерій вибору вказує на недолуге виконання, що на добрих два десятки років відстає від світових зразків.

Попри туманну перспективу новачка, під електромобілі "Автотор" уже запатентував марку Amber. Також у жовтні калінінградський виробник запатентував графічні логотипи для двох торгових марок - "Амбер Авто" та "Автотор Амбер".

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Очікується, що перші п'ять передсерійних автомобілів передадуть на сертифікацію наступного року, а серійне виробництво завод розпочне у 2025-му. І це буде "компактний та доступний за ціною" електромобіль, до якого "тяговий акумулятор можна орендувати, а не купувати".

Росіяни вже обговорюють новинку вітчизняного автопрому. Дискусійний дизайн викликав не стільки подив, скільки суперечки у колі експертів. І поки більшість засмучена тим, що "новинка виглядає відверто страшно", розробники зніяковіло відступили та заявили, що це тільки прототип і "у майбутньому дизайн автомобіля може змінитися". Ага, всі ми знаємо, в яку сторону.