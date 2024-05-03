В России стартовали продажи кроссоверов Citroen C5 Aircross, выпускаемых на бывшем автомобильном заводе "ПСМА Рус" в Калуге.

Завод простаивал с апреля 2022 года, когда компания Stellantis остановила конвейер, прекратила поставки машинокомплектов и полностью свернула деятельность в РФ из-за начала агрессии в Украине. В конце нынешнего марта предприятие, где до войны собирались модели Peugeot, Mitsubishi, Citroen и Opel, начало выпуск кроссовера Citroen C5 Aircross.

Как 28 марта 2024 года писал Forbes со ссылкой на "Коммерсант" и его источники в российской таможне, машинокомплекты для сборки этой модели поступают в Россию из Китая. Их производителем и поставщиком является предприятие Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile. В каком именно количестве и какой номенклатуре они идут в Калугу, не сообщается.

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Однако есть ссылка на концерн Stellantis, штаб-квартира которого еще в феврале заявила, что на конец 2023 года уже "не имела отношения как к совместному предприятию в Китае с Dongfeng, так и к заводу в Калуге, контроль которого считает утраченным".

Сборочное производство в режиме SKD ведет компания "Автомобильные технологии". Правда, "Российская газета" уточняет, что Citroen C5 Aircross собирается по технологической карте SKD-4 из 800 групп компонентов и 1700 деталей. На каких юридических основаниях ведется выпуск модели с использованием марки и торгового бренда, каким образом получено разрешение и есть ли оно вообще от владельца бренда, еще выясняется.

Однако, пишет "Коммерсант", российская компания в марте получила декларацию на серийный выпуск Citroen C5 Aircross. Идет ссылка на директора по стратегическому развитию "Автомобильных технологий" Павла Безрученко, который рассказал в декабре, что для перезапуска производства на "ПСМА Рус" компания "нашла возможность организации поставок компонентов из Китая для автомобилей корневых брендов".

Пилотную партию протестировали на соответствие стандартам качества. Фото: пресс-служба правительства Калужской области

Здесь стоит обратить внимание на реакцию штаб-квартиры концерна Stellantis, владельца бренда Citroen, на которую ссылается украинское издание AUTO-Consulting. Речь идет о том, что с 19 апреля 2022 года Stellantis полностью придерживается санкционной политики и нет никаких планов менять свою позицию по данному вопросу.

"Что касается возобновления производства в Калуге, концерн Stellantis не имел никакой информации о возобновлении производства, не согласовывал данную процедуру и никоим образом не поддерживает данную инициативу. Stellantis направил официальные сообщения тем сторонам, которые, по мнению концерна, могли быть привлечены, для отстаивания юридических прав концерна Stellantis", – цитирует штаб-квартиру Stellantis украинский информационный ресурс AUTO-Consulting.

Также концерн сообщил о полной потере контроля над своими компаниями на территории России по состоянию на 31 декабря 2023, что подтверждено в финансовом и учетном докладе ежегодного отчета F-20 для Комиссии США по ценным бумагам и биржам за 2023 год.

Как бы там ни было, но Reuters написал о поставке по меньшей мере 42 машинокомплектов "Автомобильным технологиям" от китайской Dongfeng Motor Group. Однако подтверждение этой или иной цифры официально не прозвучало, источники журнала "говорили на условиях анонимности, поскольку информация не является публичной".

Напомним, что до начала российско-украинской войны концерн Stellantis имел в собственности 70% этого завода в Калуге, остальные 30% принадлежали Mitsubishi Motors. В то время, то есть до вторжения России в Украину, там производились автомобили Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi с годовой мощностью 125 000 машин.

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Mitsubishi также отношения к этому заводу уже не имеет. В архиве редакции Авто24 сохранился пресс-релиз от 4 апреля 2024 года, в котором сообщается, что "Мицубиси Моторс Рус" расторгла соглашение о контрактном производстве автомобилей Mitsubishi на калужском заводе "ПСМА Рус", где производилось две ее модели – Outlander и Pajero Sport. К концу апреля 2022 года поставки компонентов на завод и сборка машин прекратились. Расторжение соглашения о контрактном производстве с "ПСМА Рус" было официально оформлено 27 декабря 2023 года.

Citroen C5 Aircross на конвейере завода в Калуге. Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

На многочисленных снимках в сети и на видео, которое на своей странице в Telegram распространил губернатор Калужской области Владислав Шапша, хорошо видно, что автомобили упомянутой выше модели выпускаются с символикой Citroen. Здесь прослеживается кража интеллектуальной собственности в виде незаконного завладения элементами торговой марки и разработанного продукта.

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Пока там будет все выясняться, на каком основании Минпромторг России дал добро на выпуск Citroen и другие марки, местный канал kaluga24.tv сообщил, что в России началась реализация Citroen C5 Aircross калужской сборки в комплектации, предусмотренной технологической картой Citroen.

Ни слова о том, что новый российский владелец завода практически совершил у известного мирового бренда кражу, а Минпромторг разрешил это сделать, там ничего не сказано. Речь идет лишь о цене, комплектации и... о гордости за производителя.

Кстати, российские СМИ подают эту информацию не только в искаженном виде, но и как достижение отечественного автопрома, в т.ч. на ниве импортозамены.

Эксперты Авто24 считают, что продолжение этой истории будет довольно громкое: штаб-квартира концерна Stellantis этот инцидент просто так Москве не простит хотя бы потому, что сегодня на реакцию владельца мирового бренда смотрит весь мировой автопром и особенно производители, которые покинули Россию.

Тут уже стоит расценивать выходку Минпромторга РФ, действия которого спрогнозировать не сложно, в куда больших масштабах. Если сегодня ведомство Дениса Мантурова взяло под свой патронат выпуск Citroen, то завтра с таким же пренебрежением к интеллектуальной собственности владельцев ведущих брендов Минпромторг даст добро на ввоз из Китая компонентов для сборки других марок. Таких, кстати, немало.

В той же Калуге производились автомобили Volkswagen и Skoda. Они ушли из России, как покинули свои заводы или СП в разных регионах РФ Mercedes-Benz, Ford, Renault, Toyota, Hyundai, Nissan или Kia. Теперь мировой автопром в ожидании: кто следующий?

Скорее всего, следует ждать разбирательств во Всемирной торговой организации. Международных судебных исков к России тоже не избежать. Будут вопросы и к китайским заводам, которые по купленным лицензиям выпускают автомобили, автокомпоненты, а затем поставляют их в Россию, вопреки санкционным ограничениям мирового сообщества.