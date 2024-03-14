Российская афера с переклейкой шильдиков китайского JAC на "Москвич" не прошла даже у местных зомбированных жителей: они покупают перелицованные машины очень неохотно.

Попытка российских властей наладить производство китайских автомобилей под маркой “Москвич” обернулась провалом, сообщает The Moscow Times.

Бывший завод Renault в Москве, способный производить 180 тысяч машин в год, смог собрать из китайских машинокомплектов за 2023 год всего 31 тысячу автомобилей, приводит статистику "Автостат". Все произведенные машины – это вариации моделей китайской JAC, которую собирали путем прикручивания нескольких агрегатов и переклейкой шильдиков на "Москвич".

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Впрочем, даже "производя" автомобили таким образом, только половину удалось продать – 15,3 тыс. автомобилей. Примерно 10% из них купил российский госсектор, якобы поддерживая национального производителя. Также большая партия машин была закуплена в такси, поскольку других машин на рынке мало.

В результате убыток завода вырос за год в 3,6 раза, до 8,6 млрд руб., говорится в отчетности "Москвича".

Одна из причин, почему местные жители "не повелись" на полные копии китайских машин под видом российских – завышенная цена. В автосалонах цены на "Москвич" начинались от 2,4 млн руб. и доходили до 3,1 млн, тогда как китайские оригиналы стоили в КНР 1,36 – 1,87 млн руб. Более того, точно такие же оригинальные JAC можно было купить в России дешевле, чем "Москвичи".

Теперь руководство завода хочет привлечь к сотрудничеству еще одного китайского "партнера", чтобы выпускать большую номенклатуру "Москвичей". Это будут снова китайские машины с переклеенными логотипами.

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