Російська афера з переклеюванням шильдиків китайського JAC на "Москвіч" не пройшла навіть у місцевих зомбованих жителів: вони купують перелицьовані машини дуже неохоче.

Спроба російської влади налагодити виробництво китайських автомобілів під маркою "Москвич" обернулася провалом, повідомляє The Moscow Times.

Колишній завод Renault у Москві, здатний виробляти 180 тисяч машин на рік, спромігся зібрати з китайських машинокомплектів за 2023 рік всього 31 тисячу автомобілів, наводить статистику «Автостат». Усі вироблені машини – це варіації моделей китайської JAC, яку складали шляхом прикручування кількох агрегатів та переклеюванням шильдиків на «Москвич».

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Втім, навіть “виробляючи” автомобілі таким чином, лише половину вдалось продати – 15,3 тис. автомобілів. Приблизно 10% з них купив російський держсектор, ніби-то підтримуючи національного виробника. Також велика партія машин була закуплена в таксі, оскільки інших машин на ринку обмаль.

В результаті збиток заводу зріс за рік у 3,6 рази, до 8,6 млрд руб., йдеться у звітності "Москвича".

Одна з причин, чому місцеві жителі “не повелись” на повні копії китайських машин під виглядом російських – завищена ціна. В автосалонах ціни на "Москвич" починалися від 2,4 млн руб. і доходили до 3,1 млн, тоді як китайські оригінали коштували в КНР 1,36 – 1,87 млн руб. Щобільше, точно такі ж оригінальні JAC можна було купити в Росії дешевше, аніж “Москвичі”.

Тепер керівництво заводу хоче залучити до співпраці ще одного китайського “партнера”, щоб випускати більшу номенклатуру “Москвичів”. Це будуть знову китайські машини з переклеєними логотипами.

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