Поки на дорогі танки "Армата" у росіян не вистачає коштів, вони вирішили забезпечити свої штурмові загони китайськими мотовсюдиходами Desertcross 1000-3.

Про нестачу коштів для танка "аналогов нет" під гучною назвою "Армата" заявив глава "Ростеха", мовляв, він не стільки створений для війни, скільки для чогось іншого. Вочевидь, для парадів.

А про китайські мотоколяски Desertcross розверещалися усі кремлівські рупори пропаганди, мовляв, є гідна альтернатива американським "Хамві" – усім джипам джип. Переконувати їх в протилежному ніхто не збирається.

Просто на лінії зіткнення наші хлопці почали переконливо нищити китайські машини, як це роблять з рашистськими танками та БТРами. Весь парадокс в тому, що раніше, як зазначають експерти Defense Express, "китайські Desertcross 1000-3 у РФ позиціювались як тиловий транспорт, ворог їде на них у штурми"

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Наводиться конкретний приклад. Під час невдалої спроби прорвати оборону 60-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку ворог використав китайські всюдиходи Desertcross 1000-3.

З цього приводу у самій бригаді ці машини назвали "гольф-карами", хоча при цьому зазначають, що сама атака на українські позиції була дуже потужна. Ворог кинув на штурм не лише Desertcross 1000-3, а й важку бронетехніку - танки, включно з Т-90М "Прорив" та БМП.

Випадок запам’ятався тим, що "у штурмові дії було відправлено одразу чотири таких транспортних засоби й це було зроблено вже після того, як українські бійці знищили важку бронетехніку ворога".

Китайський багі-евакуатор Desertcross 1000-3 у росіян став штурмовою машиною. Фото з відкритих джерел

Вочевидь, окупанти були переконані, що ці мотоколяски менш вразливі від танків та бронетранспортерів і, користуючись прудким ходом, швидше візьмуть штурмом позиції українських військ. Не взяли. Й половини шляху не проїхали: китайські машини почали горіти й розлітатися на друзки поряд з російськими танками.

"Днями 60 ОМБр відбила масштабну атаку ворога на Лиманському напрямку, яка здійснювалася у три хвилі. росіяни задіяли танки, бмп, живу силу та навіть китайські «гольф-кари» шойгу, які він видавав путіну за новітню розробку свого оборонпрому. Все, що не встигло втекти, тепер металобрухтом лежить на нашій землі – ворога виженемо, а земля знову буде чиста й квітуча", - написали на своїй сторінці в Facebook учасники цього бою з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади.

Експерти Defense Express вказують, що вперше ці китайські всюдиходи у районі передової були помічені у листопаді. То були медичні евакуаційні машини.

Загалом з перевірених джерел відомо, що оборонне відомство Росії замовило 2000 одиниць Desertcross 1000-3. Кожна така машина коштує 23,8 тисячі доларів. Оскільки ходові ресурси та можливості цих мотоколясок дуже сумнівні й не відповідають такій ціні, то це викликало обурення навіть в колі рашистів.

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Міноборони докоряли за таке рішення, оскільки тут обмежена прохідність через маленький кліренс в 318 мм, а "у якості трансмісії використано варіатор".

Експерти зазначають, що поява такої техніки на передовій як штурмових машин свідчить про те, що інших транспортних засобів спеціалізованого виконання під такі цілі у ворога немає.