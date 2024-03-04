Власники китайських автомобілів заполонили російські сервіси через часті поломки. Якісно відремонтувати автомобілі складно через низьку якість запчастин, або їх відсутність.

У російських автосервісах зібралися величезні черги з китайських машин. За останні два роки багаторазово зросла кількість транспортних засобів з Піднебесної, що неминуче спричинило завантаження сервісних центрів.

Читайте також: Імпорт китайських авто в Україну зріс на 82%

При цьому, як і раніше, не вистачає запчастин — насамперед кузовних. Крім того, фахівці все частіше нарікають на низьку якість деяких китайських авто, специфіку конструкції, відсутність технічної інформації та невисоку ремонтопридатність.

За останній рік вартість ремонту китайських автомобілів на Росії зросла на 10-25 відсотків. Власники машин записані в послуги на тижні вперед. При цьому співробітники майстерень не справляються з кількістю замовлень. Головна проблема полягає у відсутності кузовних деталей, на які доводиться чекати до двох місяців. Крім того, фахівці нарікають на низьку якість бамперів та інших пластикових елементів, що буквально розсипаються на частини.

Не кращі справи з електрикою. Майстрам доводиться по кілька днів шукати причини поломок через низьку якість кабелів та роз'ємів. При цьому комп'ютерна діагностика часто не може визначити проблему в автомобілі. Додає проблем відсутність технологічних карток, а також інструкцій з ремонту конкретних моделей.

Влітку минулого року в Росії значно зросли ціни на оригінальні запчастини для китайських машин. Найбільше подорожчали кузовні деталі. В Україні також спостерігаються певні складнощі з поставкою запасних частин, у тому числі для китайських автомобілів.