Владельцы китайских автомобилей заполонили российские сервисы из-за частых поломок. Качественно отремонтировать автомобили сложно из-за низкого качества запчастей, или их отсутствия.

В российских автосервисах собрались огромные очереди из китайских машин. За последние два года многократно возросло количество транспортных средств из Поднебесной, что неизбежно повлекло за собой загрузку сервисных центров.

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При этом, по-прежнему, не хватает запчастей - прежде всего кузовных. Кроме того, специалисты все чаще сетуют на низкое качество некоторых китайских авто, специфику конструкции, отсутствие технической информации и невысокую ремонтопригодность.

За последний год стоимость ремонта китайских автомобилей на России выросла на 10-25 процентов. Владельцы машин записаны в услуги на недели вперед. При этом сотрудники мастерских не справляются с количеством заказов. Главная проблема заключается в отсутствии кузовных деталей, на которые приходится ждать до двух месяцев. Кроме того, специалисты сетуют на низкое качество бамперов и других пластиковых элементов, что буквально рассыпаются на части.

Не лучше обстоят дела и с электрикой. Мастерам приходится по несколько дней искать причины поломок из-за низкого качества кабелей и разъемов. При этом компьютерная диагностика часто не может определить проблему в автомобиле. Добавляет проблем отсутствие технологических карт, а также инструкций по ремонту конкретных моделей.

Летом прошлого года в России значительно выросли цены на оригинальные запчасти для китайских машин. Больше всего подорожали кузовные детали. В Украине также наблюдаются определенные сложности с поставкой запасных частей в том числе для китайских автомобилей.