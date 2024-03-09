Пока на дорогие танки "Армата" у россиян не хватает средств, они решили обеспечить свои штурмовые отряды китайскими мотовездеходами Desertcross 1000-3.

О недостатке средств для танка “аналогов нет” под громким названием “Армата” заявил глава “Ростеха”, мол, он не столько создан для войны, сколько для чего-то другого. Очевидно, для парадов.

А о китайских мотоколясках Desertcross прокричали все кремлевские рупоры пропаганды, мол, есть достойная альтернатива американским "Хамви" – всем джипам джип. Убеждать их в обратном никто не собирается.

Просто на линии соприкосновения наши ребята начали убедительно уничтожать китайские машины, как это делают с рашистскими танками и БТРами. Весь парадокс в том, что раньше, как отмечают эксперты Defense Express, "китайские Desertcross 1000-3 в РФ позиционировались как тыловой транспорт, враг едет на них в штурмы"

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Приводится конкретный пример. Во время неудачной попытки прорвать оборону 60-й отдельной механизированной бригады на Лиманском направлении враг использовал китайские вездеходы Desertcross 1000-3.

По этому поводу в самой бригаде эти машины назвали "гольф-карами", хотя при этом отмечают, что сама атака на украинские позиции была очень мощная. Враг бросил на штурм не только Desertcross 1000-3, но и тяжелую бронетехнику - танки, включая Т-90М "Прорыв" и БМП.

Случай запомнился тем, что "в штурмовые действия было отправлено сразу четыре таких транспортных средства и это было сделано уже после того, как украинские бойцы уничтожили тяжелую бронетехнику врага".

Китайский багги-эвакуатор Desertcross 1000-3 у россиян стал штурмовой машиной. Фото из открытых источников

Очевидно, оккупанты были убеждены, что эти мотоколяски менее уязвимы от танков и бронетранспортеров и, пользуясь быстрым ходом, скорее возьмут штурмом позиции украинских войск. Не взяли. И половины пути не проехали: китайские машины начали гореть и разлетаться вдребезги рядом с российскими танками.

"На днях 60 ОМБр отразила масштабную атаку врага на Лиманском направлении, которая осуществлялась в три волны. россияне задействовали танки, бмп, живую силу и даже китайские "гольф-кары" шойгу, которые он выдавал Путину за новейшую разработку своего оборонпрома. Все, что не успело убежать, теперь металлоломом лежит на нашей земле – врага выгоним, а земля снова будет чистая и цветущая", — написали на своей странице в Facebook участники этого боя из 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

Эксперты Defense Express указывают, что впервые эти китайские вездеходы в районе передовой были замечены в ноябре. Это были медицинские эвакуационные машины.

Всего из проверенных источников известно, что оборонное ведомство России заказало 2000 единиц Desertcross 1000-3. Каждая такая машина стоит 23,8 тысячи долларов. Поскольку ходовые ресурсы и возможности этих мотоколясок очень сомнительны и не соответствуют такой цене, то это вызвало возмущение даже в кругу рашистов.

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Минобороны упрекали за такое решение, поскольку здесь ограничена проходимость из-за маленького клиренса в 318 мм, а "в качестве трансмиссии использован вариатор".

Эксперты отмечают, что появление такой техники на передовой как штурмовых машин свидетельствует о том, что других транспортных средств специализированного исполнения под такие цели у врага нет.