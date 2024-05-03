У Росії стартували продажі кросоверів Citroen C5 Aircross, що випускаються на колишньому автомобільному заводі «ПСМА Рус» в Калузі.

Завод простоював із квітня 2022 року, коли компанія Stellantis зупинила конвеєр, припинила постачання машинокомплектів і повністю згорнула діяльність у РФ через початок агресії в Україну. Наприкінці нинішнього березня підприємство, де до війни збиралися моделі Peugeot, Mitsubishi, Citroen і Opel, розпочало випуск кросовера Citroen C5 Aircross.

Як 28 березня 2024 року писав Forbes з посиланням на "Комерсант" та його джерела у російській митниці, машинокомплекти для складання цієї моделі надходять до Росії з Китаю. Їх виробником та постачальником є підприємство Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile. У якій саме кількості та якій номенклатурі вони йдуть в Калугу, не повідомляється.

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Однак є посилання на концерн Stellantis, штаб-квартира якого ще в лютому заявила, що на кінець 2023 року вже "не мала відношення як до спільного підприємства в Китаї з Dongfeng, так і до заводу в Калузі, контроль якого вважає втраченим".

Складальне виробництво в режимі SKD веде компанія "Автомобільні технології". Щоправда, "Російська газета" уточнює, що Citroen C5 Aircross збирається за технологічною картою SKD-4 з 800 груп компонентів та 1700 деталей. На яких юридичних підставах ведеться випуск моделі з використанням марки й торгового бренду, яким чином отримано дозвіл і чи є він взагалі від власника бренду, ще з’ясовується.

Однак, пише "Комерсант", російська компанія у березні отримала декларацію на серійний випуск Citroen C5 Aircross. Йде посилання на директора зі стратегічного розвитку "Автомобільних технологій" Павла Безрученка, який розповів у грудні, що для перезапуску виробництва на «ПСМА Рус» компанія "знайшла можливість організації постачання компонентів з Китаю для автомобілів кореневих брендів".

Пілотну партію протестували на відповідність стандартам якості. Фото: пресслужба уряду Калузької області

Тут варто звернути увагу на реакцію штаб-квартири концерну Stellantis, власника бренду Citroen, на яку посилається українське видання AUTO-Consulting. Йдеться про те, що з 19 квітня 2022 року Stellantis повністю дотримується санкційної політики й немає жодних планів змінювати свою позицію по даному питанню.

"Що стосується відновлення виробництва у Калузі, концерн Stellantis не мав жодної інформації стосовно поновлення виробництва, не погоджував дану процедуру та жодним чином не підтримує дану ініціативу. Stellantis надіслав офіційні повідомлення тим сторонам, які, на думку концерну, могли бути залученими, для відстоювання юридичних прав концерну Stellantis", – цитує штаб-квартиру Stellantis український інформаційний ресурс AUTO-Consulting.

Також концерн повідомив про повну втрату контролю над своїми компаніями на території Росії станом на 31 грудня 2023 року, що підтверджено у фінансовій та обліковій доповіді щорічного звіту F-20 для Комісії США з цінних паперів та бірж за 2023 рік.

Хай там як, але Reuters написав про постачання щонайменше 42 машинокомплектів "Автомобільним технологіям" від китайської Dongfeng Motor Group. Однак підтвердження цієї чи іншої цифри офіційно не прозвучало, джерела часопису "говорили на умовах анонімності, оскільки інформація не є публічною".

Нагадаємо, що до початку російсько-української війни концерн Stellantis мав у власності 70% цього заводу в Калузі, решта 30% належала Mitsubishi Motors. На той час, тобто до вторгнення Росії в Україну, там вироблялися автомобілі Peugeot, Citroen, Opel і Mitsubishi з річною потужністю 125 000 машин.

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Mitsubishi також відношення до цього заводу вже немає. В архіві редакції Авто24 зберігся пресреліз від 4 квітня 2024 року, в якому повідомляється, що «Міцубісі Моторс Рус» розірвала угоду про контрактне виробництво автомобілів Mitsubishi на калузькому заводі «ПСМА Рус», на потужностях якого вироблялося дві її моделі – Outlander і Pajero Sport. До кінця квітня 2022 року постачання компонентів на завод і збирання машин припинилися. Розірвання угоди про контрактне виробництво з «ПСМА Рус» було офіційно оформлено 27 грудня 2023 року.

Citroen C5 Aircross на конвеєрі заводу в Калузі. Фото: Олексій Нікольський, РІА Новини

На численних знімках в мережі та на відео, яке на своїй сторінці в Telegram поширив губернатор Калузької області Владислав Шапша, добре видно, що автомобілі згаданої вище моделі випускаються з символікою Citroen. Тут прослідковується крадіжка інтелектуальної власності у вигляді незаконного заволодіння елементів торгової марки та розробленого продукту.

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Поки там буде все з’ясовуватися, на якій підставі Мінпромторг Росії дав добро на випуск Citroen та інші марки, місцевий канал kaluga24.tv повідомив, що в Росії розпочалася реалізація Citroen C5 Aircross калузького збирання в комплектації, передбаченій технологічною картою Citroen.

Жодного слова про те, що новий російський власник заводу практично здійснив у відомого світового бренду крадіжку, а Мінпромторг дозволив це зробити, там нічого не сказано. Йдеться лише про ціну, комплектацію і… про гордість за виробника.

До речі, російські ЗМІ подають цю інформацію не в тільки перекрученому вигляді, але і як досягнення вітчизняного автопрому, у т.ч. на ниві імпортозаміни.

Експерти Авто24 вважають, що продовження цієї історії буде доволі гучне: штаб-квартира концерну Stellantis цей інцидент просто так Москві не пробачить хоча б через те, що сьогодні на реакцію власника світового бренду дивиться весь світовий автопром і особливо виробники, які покинули Росію.

Тут вже варто розцінювати витівку Мінпромторгу РФ, дії якого спрогнозувати не складно, у більших масштабах. Якщо сьогодні відомство Дениса Мантурова взяло під свій патронат випуск Citroen, то завтра з таким же зневаженням до інтелектуальної власності розробників та володарів провідних автобрендів Мінпромторг дасть добро на ввезення з Китаю компонентів для збирання інших марок. Таких, до речі, чимало.

У тій же Калузі вироблялися автомобілі Volkswagen та Skoda. Вони пішли з Росії, як покинули свої заводи чи СП у різних регіонах РФ Mercedes-Benz, Ford, Renault, Toyota, Hyundai, Nissan чи Kia. Тепер світовий автопром в очікуванні: хто наступний?

Найімовірніше, слід чекати міжнародних судових позовів до Росії. Будуть питання і до китайських заводів, які за купленими ліцензіями випускають автомобілі, автокомпоненти, а потім постачають їх до Росії, всупереч санкційним обмеженням світової спільноти.