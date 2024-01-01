Як нові дорогі автомобілі потрапляють в Росію: схема

Хитрий спосіб уникнення торгових заборон, що діють на західних кордонах РФ, росіяни знайшли на своїх південних пунктах пропуску: новенькі розкішні автомобілі світових брендів вони ввозять через Грузію та Азербайджан. Про це йдеться у розслідуванні британського каналу Sky News.

Вподобані для купівлі автомобілі дилери та перекупники проплачують з відкритих банківських рахунків у сусідніх країнах. Далі південними маршрутами переганяють транспорт до згаданих країн, що мають з РФ спільні кордони.

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У Європі автомобілі Mercedes-Benz BMW, Lexus, Land Rover закуповуються масово, доставляються в Грузію, Азербайджан чи Вірменію. Туди їх переганяють самоходом, але найчастіше на причепах, автовозах.

Там їх реєструють, отримують підготовлені документи і транзитні номерні знаки. При цьому ніщо не заважає, наприклад, громадянину Грузії перегнати такий автомобіль через кордон до Росії.

Після перетину КПП передає машину іншому посереднику та повертається в країну. У Росії автомобіль переходить до нового власника.

На кордоні з Росією новеньких розкішних автівок вистачає. Митний кордон пройдуть, адже всі документи чинні. Фото: Sky New

Тут є один нюанс: у Грузії заборонено вивозити до Росії, наприклад, автомобілі. Однак водій уже експортної машини зазвичай каже, що їде тільки транзитом через Росію, мовляв, прямує до Киргизстану. Звісно, такий маршрут не забороняється, машину випускають, оскільки офіційно підстав для затримки немає.

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Тим часом статистика фіксує шалені зростання попиту на автомобілі згаданих брендів. Скажімо, експорт автомобілів до Азербайджану зріс на 1860 відсотків. Аналітики Sky News дослідили й прийшли до висновку: якщо експорт автомобілів з Великої Британії до Росії наразі дорівнює нулю, то експорт автомобілів до Азербайджану зріс на згадані 1860%.

Продажі автомобілів у країни-сусіди Росії на півдні різко зросли, особливо в Азербайджан. Графіка: Sky New

І це ніяк не пов’язано з величезним голодом азербайджанського автомобільного ринку на британську техніку. Нині це вже потужний бізнес з кількох ланцюгових ланок – для росіян трохи довше, трохи дорожче, але це діє.

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Ланцюг складається з окремих людей. Хтось купує транспортні засоби, хтось їх везе, хтось їх реєструє і хтось перевозить їх через кордон. Тому звинувачення у порушенні санкцій комусь конкретно висунути складно.

Журналісти констатують, що формально машини експортуються в Азербайджан або Грузію. І все. Ділі цей транспорт просто зникає зі статистики. Він потрапляє в РФ з легальними документами на реєстрацію.

Стоять в очікування перетину митниці Porsche, Lamborghini та Mercedes-Benz, які розслідувачі Sky News побачили на кордоні Грузії з Росією. Фото: Sky New

Росіяни, платять за них більше, але в накладі не лишаються посередники з Грузії, Азербайджану та Вірменії.

Звісно, за такою ж схемою контрабандних автомобілів працює й інша товарна номенклатура. Щоправда, в автодилерів Росії такого терміну як контрабанда чи сірий імпорт немає. Але в офіційній статиці з’явився новий термін – паралельний імпорт. Що він означає – читайте вище.