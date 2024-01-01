Россияне в Подмосковье наладили несанкционированный выпуск автомобилей Mercedes-Benz

На подмосковном заводе Mercedes-Benz в индустриальном парке Есипово уже собрали несколько Mercedes-Benz E-Class. И это несмотря на то, что немцы полностью отошли от бизнеса в России.

До российского вторжения в Украину Mercedes-Benz Manufacturing Rus выпускал адаптированные к сложным российским дорожным условиям автомобили MB.

После нескольких лет полной приостановки работы и выхода немецкого учредителя с российского рынка, начиная с первых дней марта 2022 года и до нынешней осени, завод возобновил работу. Об этом сообщает moto.pl.

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И хотя там планировался выпуск автомобилей китайских марок, этого не произошло. На конвейер вернулся Mercedes-Benz.

Уточним, что немецкий автопроизводитель, как и в случае с выпуском россиянами автомобилей Citroen, ничего не знал об использовании их торговой марки и запатентованных моделей техники. По данным аналитиков "Автостата", здесь засветились бывшие дилеры Mercedes-Benz. Они связаны с компанией "Автодом", к которой перешел завод.

Вот они и возобновили временное производство автомобилей. Выяснилось, что новый владелец унаследовал не только завод, но и склад комплектов для производства новых автомобилей. Поскольку производство было внезапно приостановлено, то складские остатки в Германию никто не вернул.

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Поэтому из этих деталей развернули стапельное производство и начали собирать автомобили. В российские автосалоны уже поступило несколько десятков новых седанов Mercedes E-Class со стайлинг-пакетом AMG Line и внедорожник GLC второго поколения.

Модели получили полный привод и 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 197 л.с. Устройство салонов также фирменное – кожаная отделка (деревянная фурнитура и алькантара) и мультимедийное оборудование с навигацией карт России входят в стандартную комплектацию.

В стоимость (почти 10 миллионов рублей за машину, то есть $71 684) также входит гарантия от дилера 2 года (лимит пробега 100 000 км).

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Это уже второй случай, когда россияне без разрешения и информирования используют чужую торговую марку в бизнесе. На бывшем калужском заводе Stellantis в конце 2023 года возобновили сборку Citroen C5 Aircross из комплектующих, доставленных из Китая. Конечно, без ведома и согласия Stellantis.

Будет ли нечто подобное с автомобилями "Мерседес" на заводе в Есипово, прогнозировать никто не берется. Ведь автомобили немецкого бренда автомобиль производится не только в Зиндельфингене (ФРГ), но и на заводах в Китае.