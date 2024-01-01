Шикарный Mercedes-Benz будет возить лошадей элитных пород

На изготовление роскошного лайнера Élégance Lounge у мастеров ателье потрачено почти 3000 рабочих часов. Правда, какое количество людей при этом было задействовано, не сказано. Но при условии 8-часового графика на этот проект затрачено не менее 375 смен.

Взяв за основу Mercedes Actros, конструкторское бюро Théault разработало необходимые преобразования в сотрудничестве с инженерами Daimler Truck France. Коневозку построили на 12-метровой ходовой базе специальной модели Edition 2 с мощным двигателем OM 471 (12,8 л, 510 л.с.). Она имеет колесную формулу 6x2.

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Лошадям "человеческие условия" также нужны

Заказчики могут выбирать от четырех до восьми стойл для лошадей. Каждая лошадь во время перевозки имеет собственный бокс, отделенный друг от друга перегородкой. Там элитные гнедые, карие, вороные и другие парнокопытные могут не только стоять, но и лежать.

Как и в обычном железнодорожном вагоне купейного исполнения, в коневозке места поперечного размещения. Каждый отсек имеет зарешеченное окно, в котором лошади могут созерцать придорожные пейзажи.

Чтобы автомобиль прослужил как можно дольше, нужно не забывать менять основные жидкости и фильтры. Немецкий Bosch производит все виды фильтров для авто - воздушные, масляные, топливные (бензиновые и дизельные), а также для салона. В этих изделиях можно не сомневаться - они всегда высокого качества. Рекламная информация

Фото: Daimler Truck AG

Для защиты животных от стресса особый акцент сделан на тепло- и звукоизоляции. О кино в дороге или музыке ничего не сказано, но о другом комфорте позаботились. Здесь алюминиевый пол дополнительно застелили тремя слоями покрытия: 15 мм древесины финского происхождения, 10 мм комфортной пены и 10 мм резиновых ковриков для оптимальной изоляции.

В летнее время комфорт в "мобильной конюшне" обеспечивают кондиционер или открытые ставни и люки. Для зимнего времени здесь установили систему отопления конвекторного типа, как это сделано в туристических автобусах.

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Доступ осуществляется через два раскладных пандуса. Один расположен сзади, а второй – с правого борта автомобиля.

Есть место для вещей в зоне для лошадей и под шасси, на колесной базе и в заднем свесе. Théault также предлагает дополнительный кейс Tournament, который можно прикрепить к двери багажника. Этот чехол, одобрен в соответствии с Правилами дорожного движения Германии, предлагает пространство для седел, седельных одеял и другого оборудования.

По схеме каюты на катере

Для лиц, сопровождающих лошадей в дороге, также созданы все условия. Кабина увеличенного пространства разделена на рабочую и жилую зону.

Практически, там создан салон-трансформер, что в режиме парковки имеет раздвижной механизм расширения. В процессе трансформации гостиная приобретает конфигурации и оформление в стиле прогулочной лодки с большим количеством древесины и светлых цветов.

Фото: Daimler Truck AG

Модель Élégance Lounge в роскошном Actros предлагает, кроме стандартных сидений водителя и переднего пассажира, еще второй ряд сидений с двумя другими сиденьями или даже большим количеством мест. Это обеспечивает дополнительный комфорт во время длительных поездок.

Элегантная и комфортабельная спальня с гостиной рассчитана на шесть человек. Обустройство имеет полностью оборудованную кухню с духовкой, плитой и раковиной, ванную комнату с душевой кабиной, туалетом и 400-литровым баком для воды, обеденный стол на упомянутые шесть человек, телевизор, домашний кинотеатр и даже винный погреб.

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Для ночлега грузовик предлагает шесть спальных мест, распределенных на три двуспальные кровати. Одна из кроватей расположена вверху.

В нише авторитетного признания

О стоимости этого коневоза не сообщается. Однако сообщается, что это предприятие из Нормандии недавно отметило 100-летие. На протяжении всей истории, начиная с 1924 года, ателье специализировалось на изготовлении транспортных средств любых размеров для перевозки животных, в том числе цирковых.

Сейчас Théault – признанный мировой законодатель моды в сегменте машин для перевозки лошадей, авторитет среди заводчиков и владельцев лошадей. На небольшом заводе работает 170 человек, ежегодно изготавливается почти 450 коневозов на базе коммерческих автомобилей, а также около 15 специального назначения грузовиков.