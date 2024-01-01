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После юга eActros 600 испытали по дорогам севера

Два тестовых электрогрузовика завершают северный тур "European Testing Tour 2024 eActros 600"в Норвегии, проехав до самой северной точки континента 4436 километров исключительно на аккумуляторной батарее.
Mercedes-Benz Trucks загнал свой eActros 600 в самое отдаленное место на севере Европы - Auto24

ФОТО: Daimler Truck|

Mercedes-Benz eActros 600 на севере побывал в разных климатических зонах и рельефах местности

Валентин Ожго
logo2 июля, 15:00
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Ехали без спешки 12 дней, устраивая по маршруту презентации аккумуляторных машин. В среднем за день преодолевали 370 километров. В этом проекте Mercedes-Benz Trucks запланировал изучить поведение электрических фур в разных рельефах и климатических зонах.

В Норвегии электрические грузовики завершили самый длинный отрезок тура на одном заряде батареи. В основном путь пролегал по сельским дорогам со сложным рельефом. Этот отрезок включал расстояние в 480 километров, а по окончанию маршрута приборы показывали запас хода еще на 30 километров.

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Даже при сильном ветре и дождливой погоде два прототипа eActros 600 вели себя не хуже дизельных версий. Кое-где они показывали даже лучшие характеристики, демонстрируя свою надежность.

Подобное наблюдалось и в турне в самую южную точку континентальной Европы по дорогам Испании. Таким образом конструкторы приобретали опыт эксплуатации аккумуляторных грузовиков на разнообразных маршрутах с учетом потребления энергии.

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Высокая емкость батареи более 600 киловатт-часов и новая, особо эффективная электрическая ведущая ось, разработанная собственными силами, позволяют eActros 600 достигать запаса хода 500 километров без промежуточной зарядки. В ходе тестового турне зарядка аккумуляторов производилась только на общественных зарядных станциях.

Примерно 60 процентов дальних поездок клиентов Mercedes-Benz Trucks в Европе короче 500 километров. Это означает, что зарядная инфраструктура в автопарках, в пунктах загрузки и разгрузки в таких случаях является достаточной.

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На основании сделанных выводов производитель намерен внести некоторые изменения в конструкции для улучшения эксплуатационных характеристик и разработать рекомендации для клиентов по правильной эксплуатации машин на северных маршрутах.

Фото: Daimler Truck

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