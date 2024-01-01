После юга eActros 600 испытали по дорогам севера

Ехали без спешки 12 дней, устраивая по маршруту презентации аккумуляторных машин. В среднем за день преодолевали 370 километров. В этом проекте Mercedes-Benz Trucks запланировал изучить поведение электрических фур в разных рельефах и климатических зонах.

В Норвегии электрические грузовики завершили самый длинный отрезок тура на одном заряде батареи. В основном путь пролегал по сельским дорогам со сложным рельефом. Этот отрезок включал расстояние в 480 километров, а по окончанию маршрута приборы показывали запас хода еще на 30 километров.

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Даже при сильном ветре и дождливой погоде два прототипа eActros 600 вели себя не хуже дизельных версий. Кое-где они показывали даже лучшие характеристики, демонстрируя свою надежность.

Подобное наблюдалось и в турне в самую южную точку континентальной Европы по дорогам Испании. Таким образом конструкторы приобретали опыт эксплуатации аккумуляторных грузовиков на разнообразных маршрутах с учетом потребления энергии.

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Высокая емкость батареи более 600 киловатт-часов и новая, особо эффективная электрическая ведущая ось, разработанная собственными силами, позволяют eActros 600 достигать запаса хода 500 километров без промежуточной зарядки. В ходе тестового турне зарядка аккумуляторов производилась только на общественных зарядных станциях.

Примерно 60 процентов дальних поездок клиентов Mercedes-Benz Trucks в Европе короче 500 километров. Это означает, что зарядная инфраструктура в автопарках, в пунктах загрузки и разгрузки в таких случаях является достаточной.

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На основании сделанных выводов производитель намерен внести некоторые изменения в конструкции для улучшения эксплуатационных характеристик и разработать рекомендации для клиентов по правильной эксплуатации машин на северных маршрутах.

Фото: Daimler Truck