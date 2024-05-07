Нынешним летом Mercedes-Benz Trucks отправит несколько электрических магистральных тягачей eActros 600 с полуприцепами на самые серьезные в истории компании испытания.

Старт европейского теста "eActros 600 European Testing Tour 2024" запланирован во Франкфурте-на-Майне 11 июня. Каждый грузовик весом 40 тонн должен проехать более 13 000 километров. Это будет самый масштабный тестовый запуск в истории компании.

Электрические флагманы eActros 600 с двумя почти серийными прототипами батареи должны пройти по дорогам 20 европейских стран. Во-первых, это поможет производителю приобрести опыт использования аккумуляторных версий на широком спектре маршрутов в различных рельефах и климатических зонах с учетом потребления энергии. Во-вторых, Mercedes-Benz Trucks хочет доказать, что eActros 600 делает возможными транснациональные междугородние перевозки в Европе исключительно на электрических батареях.

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Планируется заряжать аккумуляторы исключительно на общественных зарядных станциях. Даже если создание бесперебойной инфраструктуры зарядки общественных грузовиков все еще является обязательным для дальнейшего роста рынка электронных грузовиков, поездка под названием "EActros 600 European Testing Tour 2024" должна послать положительный сигнал всем заинтересованным сторонам.

Высокая емкость аккумулятора более 600 киловатт-часов и новая, особенно эффективная электрическая ведущая ось, разработанная собственными силами, позволяют eActros 600 достигать запаса хода 500 километров без промежуточной зарядки. Если точнее, то eActros 600 имеет три аккумуляторные батареи по 207 кВт-ч каждая.

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"За последние несколько лет мы протестировали различные прототипы eActros 600. На севере Финляндии, на юге Испании автомобиль давно доказал свою способность. С разработкой серии мы сейчас на финишной прямой. "Европейский тестовый тур eActros 600 2024" позволяет нам послать четкое сообщение за несколько месяцев до запуска серийного производства: мы твердо уверены, что два прототипа eActros 600 чрезвычайно хорошо справятся с этим огромным подвигом силы, который привлекает большинство масштабные испытания Mercedes-Benz Trucks на сегодняшний день", – сообщил руководитель глобального тестирования грузовиков Mercedes-Benz доктор Кристоф Вебер.

В прошлом году Mercedes-Benz Trucks совершил тур по Европе с продажей eActros 300/400 для большегрузных транспортных средств. Каждый из трех электрических грузовиков проехал более 5000 километров по Германии, Австрии, Италии, Нидерландам и Бельгии. Всего Mercedes-Benz Trucks Sales провел 14 мероприятий для клиентов с более 1500 гостями и 1250 тест-драйвами.

Фото, видео: Mercedes-Benz Trucks