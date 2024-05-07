Нинішнього літа Mercedes-Benz Trucks відправить кілька електричних магістральних тягачів eActros 600 з напівпричепами на найсерйозніші в історії компанії випробування.

Старт європейського тесту "eActros 600 European Testing Tour 2024" заплановано у Франкфурті-на-Майні 11 червня. Кожна вантажівка вагою 40 тонн повинна проїхати понад 13 000 кілометрів. Це буде наймасштабніший тестовий запуск в історії компанії.

Електричні флагмани eActros 600 з двома майже серійними прототипами батареї мають пройти дорогами 20 європейських країн. По-перше, це допоможе виробнику набути досвід використання акумуляторних версій на широкому спектрі маршрутів у різних рельєфах і кліматичних зонах з урахуванням споживання енергії. По-друге, Mercedes-Benz Trucks хоче довести, що eActros 600 робить можливими транснаціональні міжміські перевезення в Європі виключно на електричних батареях.

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Планується заряджати акумулятори виключно на громадських зарядних станціях. Навіть якщо створення безперебійної інфраструктури зарядки громадських вантажівок все ще є обов’язковим для подальшого зростання ринку електронних вантажівок, поїздка під назвою "EActros 600 European Testing Tour 2024" має надіслати позитивний сигнал усім зацікавленим сторонам.

Висока місткість акумулятора понад 600 кіловат-годин і нова, особливо ефективна електрична ведуча вісь, розроблена власними силами, дозволяють eActros 600 досягати запасу ходу 500 кілометрів без проміжної зарядки. Якщо точніше, то eActros 600 має три акумуляторні батареї по 207 кВт-год кожна.

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"За останні кілька років ми протестували різні прототипи eActros 600. На півночі Фінляндії, на півдні Іспанії автомобіль давно довів свою здатність. З розробкою серії ми зараз на фінішній прямій. «Європейський тестовий тур eActros 600 2024» дає нам змогу надіслати чітке повідомлення за кілька місяців до запуску серійного виробництва: ми твердо впевнені, що два прототипи eActros 600 надзвичайно добре впораються з цим величезним подвигом сили, який залучає більшість масштабні випробування Mercedes-Benz Trucks на сьогоднішній день", – повідомив керівник глобального тестування вантажівок Mercedes-Benz доктор Крістоф Вебер.

Минулого року Mercedes-Benz Trucks здійснив тур по Європі з продажем eActros 300/400 для великовантажних транспортних засобів. Кожна з трьох електричних вантажівок проїхала понад 5000 кілометрів Німеччиною, Австрією, Італією, Нідерландами та Бельгією. Загалом Mercedes-Benz Trucks Sales провів 14 заходів для клієнтів із понад 1500 гостями та 1250 тест-драйвами.

Фото, відео: Mercedes-Benz Trucks