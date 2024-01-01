Після півдня eActros 600 випробували дорогами півночі

Їхали без поспіху 12 днів, влаштовуючи по маршруту презентації акумуляторних машин. В середньому за день долали 370 кілометрів. У цьому проєкті Mercedes-Benz Trucks запланував вивчити поводження електричних фур в різних рельєфах і кліматичних зонах.

У Норвегії електричні вантажівки завершили найдовший відрізок туру на одному заряді батареї. В основному шлях пролягав сільськими дорогами зі складним рельєфом. Цей відрізок включав відстань у 480 кілометрів, а по закінченню маршруту прилади показували запас ходу ще на 30 кілометрів.

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Навіть за сильного вітру та дощової погоди два прототипи eActros 600 поводилися не гірше дизельних версій. Подекуди вони показували навіть кращі характеристики, демонструючи свою надійність.

Подібне спостерігалося і в турне до найпівденнішої точку континентальної Європи дорогами Іспанії. Таким чином конструктори набували досвід експлуатації акумуляторних вантажівок на різноманітних маршрутах з урахуванням споживання енергії.

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Висока місткість батареї понад 600 кіловат-годин і нова, особливо ефективна електрична ведуча вісь, розроблена власними силами, дозволяють eActros 600 досягати запасу ходу 500 кілометрів без проміжної зарядки. В ході тестового турне зарядка акумуляторів проводилася тільки на громадських зарядних станціях.

Приблизно 60 відсотків дальніх поїздок клієнтів Mercedes-Benz Trucks у Європі коротші за 500 кілометрів. Це означає, що зарядна інфраструктура в автопарках , в пунктах завантаження та розвантаження в таких випадках є достатньою.

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На підставі зроблених висновків виробник має намір зробити деякі зміни в конструкції для покращення експлуатаційних характеристик та розробити рекомендації для клієнтів щодо правильної експлуатації машин на північних маршрутах.

Фото: Daimler Truck