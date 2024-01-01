Шикарний Mercedes-Benz буде возити коней елітних порід: відео

На виготовлення розкішного лайнера Élégance Lounge у майстрів ательє витрачено майже 3000 робочих годин. Щоправда, яку кількість людей при цьому було залучено, не сказано. Але при умові 8-годинного графіка на цей проєкт затрачено не менше 375 змін.

Взявши за основу Mercedes Actros, конструкторське бюро Théault розробило необхідні перетворення у співпраці з інженерами Daimler Truck France. Коневозку побудували на 12-метровій ходовій базі спеціальної моделі Edition 2 з потужним двигуном OM 471 (12,8 л, 510 к.с.). Вона має колісну формулу 6x2.

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Коням "людські умови" також потрібні

Замовники можуть вибирати від чотирьох до восьми стійл для коней. Кожен кінь під час перевезення має власний бокс, відокремлений один від одного перегородкою. Там елітні гніді, карі, вороні та інші парнокопитні можуть не тільки стояти, але й лежати.

Як і у звичайному залізничному вагоні купейного виконання, у коневозці місця поперечного розміщення. Кожен відсік має заґратоване вікно, в якому коні можуть споглядати придорожні краєвиди.

Щоб автомобіль прослужив якомога довше, потрібно не забувати змінювати основні рідини та фільтри. Німецький Bosch виробляє усі види фільтрів для авто - повітряні, оливні, паливні (бензинові та дизельні), а також для салону. В цих виробах можна не сумніватись - вони завжди найвищої якості. Рекламна інформація

Фото: Daimler Truck AG

Для захисту тварин від стресу особливий акцент зроблено на тепло- та звукоізоляції. Про кіно в дорозі чи музику нічого не сказано, але про інший комфорт подбали. Тут алюмінієву підлогу додатково застелили трьома шарами покриття: 15 мм деревини фінського походження, 10 мм комфортної піни та 10 мм гумових килимків для оптимальної ізоляції.

В літню пору комфорт в "мобільній конюшні" забезпечують кондиціонер чи відкриті віконниці та люки. Для зимової пори тут встановили систему опалення конвекторного типу, як це зроблено в туристичних автобусах.

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Доступ здійснюється через два розкладні пандуси. Один розміщено позаду, а другий - з правого борту автомобіля.

Є місце для речей у зоні для коней і під шасі, на колісній базі та в задньому звисі. Théault також пропонує додатковий кейс Tournament, який можна прикріпити до дверей багажника. Цей чохол, схвалений відповідно до Правил дорожнього руху Німеччини, пропонує простір для сідел, сідельних ковдр та іншого обладнання.

За схемою каюти на катері

Для осіб, які супроводжують коней у дорозі, також створено усі умови. Кабіна збільшеного простору розділена на робочу та житлову зону.

Практично, там створено салон-трансформер, що в режимі паркування має розсувний механізм розширення. У процесі трансформації вітальня набуває конфігурації та оформлення у стилі прогулянкового човна з великою кількістю деревини та світлих кольорів.

Фото: Daimler Truck AG

Модель Élégance Lounge в розкішному Actros пропонує, крім стандартних сидінь водія і переднього пасажира, ще другий ряд сидінь з двома іншими сидіннями чи навіть більшою кількістю місць. Це забезпечує додатковий комфорт під час тривалих поїздок.

Елегантна та комфортабельна спальня з вітальнею розрахована на шість осіб. Облаштування має повністю обладнану кухню з духовкою, плитою і раковиною, ванну кімнату з душовою кабіною, туалетом і 400-літровим баком для води, обідній стіл на згадані шість осіб, телевізор, домашній кінотеатр і навіть винний льох.

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Для ночівлі вантажівка пропонує шість спальних місць, розподілених на три двоспальні ліжка. Одне з ліжок розташоване вгорі.

У ніші авторитетного визнання

Про вартість цього коневоза не повідомляється. Однак повідомляється, що це підприємство з Нормандії недавно відзначило 100-річчя. Упродовж усієї історії, починаючи з 1924 року, ательє спеціалізувалося на виготовленні транспортних засобів будь-яких розмірів для перевезення тварин, у тому числі циркових.

Нині Théault – визнаний світовий законодавець моди в сегменті машин для перевезення коней, авторитет серед заводчиків і власників коней. На невеличкому заводі працює 170 людей, щороку виготовляється майже 450 коневозів на базі комерційних автомобілів, а також близько 15 спеціального призначення вантажівок.