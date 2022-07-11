Mercedes-Benz перестанет работать в России напрямую. Немецкий концерн ищет покупателя на имущество, принадлежащее официальному дистрибьютору.

Mercedes-Benz может продать все имущество в России, принадлежащее "Мерседес-Бенц Рус" – официальному дистрибьютору концерна, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

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Основными претендентами называют российских дилеров, а именно “Панавто”, “Автодом”, “Авилон” и “Мейджор”. Если сделка состоится, второй по популярности производитель премиальных автомобилей в России перестанет работать в стране напрямую.

По данным одного из источников, российский дистрибьютор "Мерседес-Бенц Рус" обсуждает продажу своего склада автомобилей и дилерского центра с помощью торгов. Ранее компания не решалась распродать имеющийся склад автомобилей из-за санкций, а теперь стало известно, что права дистрибьютора в РФ могут достаться одному из дилеров.

Еще один источник рассказал, что в начале июля сотрудники российского офиса компании начали “массово искать работу”. Однако в этом они не одиноки: ранее Volkswagen предложил сотрудникам завода в Нижнем Новгороде добровольно уволиться и пообещал выплатить до шести окладов.

В Mercedes-Benz возможность продажи пока не подтверждают и просят отнестись “с пониманием” к отсутствию комментариев относительно планов на будущее.