За отечественную версию просят втрое дешевле.

Оригинальный Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 – коллекционный автомобиль, который может обойтись до миллиона долларов США. Вместо этого отечественная версия внедорожника мало чем отличается от оригинала, но стоит втрое дешевле.

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По крайней мере, за такую ​​стоимость (а именно – 320 тысяч евро) выставлена ​​на продажу украинская версия культового шестиколесного Мерседеса. Авторы творения – компания Kubay Design, которая еще несколько лет назад одной из первых в мире смастерила самодельный Mercedes-Benz 6×6 Brabus.

За основу украинцы взяли G55 AMG 2008 года производства.

Вот краткий перечень доработок и отличий эксклюзивного внедорожника: