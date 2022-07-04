За отечественную версию просят втрое дешевле.
Оригинальный Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 – коллекционный автомобиль, который может обойтись до миллиона долларов США. Вместо этого отечественная версия внедорожника мало чем отличается от оригинала, но стоит втрое дешевле.
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По крайней мере, за такую стоимость (а именно – 320 тысяч евро) выставлена на продажу украинская версия культового шестиколесного Мерседеса. Авторы творения – компания Kubay Design, которая еще несколько лет назад одной из первых в мире смастерила самодельный Mercedes-Benz 6×6 Brabus.
За основу украинцы взяли G55 AMG 2008 года производства.
Вот краткий перечень доработок и отличий эксклюзивного внедорожника:
- Задняя часть кузова 1:1 оригинал
- Оригинальный средний проходной мост с карданами
- Раздатка 6х6 оригинал
- Портальные редукторы
- Лифтированная подвеска Billstein
- Клиренс 460мм
- Карбоновые расширители арок
- Карбоновая накладка на капот и спойлер с ледами на крышу
- Новые шины и диски (1:1 в качестве оригинала)
- Корабельное дерево в задней части кузова
- Салон авто от G63 AMG 2015
- Задний ряд сидений перемещен на 23см назад (лимузин)