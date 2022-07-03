Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк.

По информации нардепа, самым дорогим автомобилем, который был ввезен на территорию Украины во время действия "нулевого растаможивания", стал Ferrari Roma 2020 года выпуска.

Согласно таможенной декларации, его стоимость за рубежом составила $221,4 тыс. Если бы владелец Ferrari уплатил бы действующие сейчас налоги, за растаможку он бы заплатил $71,3 тыс.

Кстати сколько автомобилей успели завезти по "нулевому растаможиванию"

Также хорошо сэкономил новый владелец Mercedes-Benz G-класса, купивший его за границей за $220 тысяч. Впрочем, большинство автомобилей, ввезенных за время "нулевого растаможивания", были недорогими – более 78% легковых автомобилей, привезенных "под нулевое" растаможивание, были ценой до $5 тысяч. Больше покупали автомобили в ценовых диапазонах $1- 2 тысячи (28,2%) и $2 – 3 тысячи (19,5%).

Справка Авто24

Ferrari Roma – суперкар начального уровня, наиболее доступный автомобиль итальянского бренда. Впервые был показан в 2019 году. Построенный на базе кабриолета Portofino, имеет всего два полноценных места. В движение Roma приводит 3,9-литровый V8 с двойным наддувом, который выдает 620 л. и 760 Нм крутящего момента. Коробка передач – 8-ступенчатый преселективный "робот" производства Magna. Разгоняется Ferrari Roma за 3,4 с до первых 100 км/ч и за 9,3 с – до 200 км/ч. Максимальная скорость составляет 320 км/ч.