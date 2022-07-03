Про це розповів нардеп Ярослав Железняк.

За інформацією нардепа, найдорожчим автомобілем, який ввезли на території України під час дії “нульового розмитнення”, став Ferrari Roma 2020 року випуску.

Згідно з митною декларацією, його вартість за кордоном склала $ 221,4 тис. Якби власник Ferrari сплатив би податки, які діють зараз, за розмитнення він би заплатив $71,3 тис.

До речі скільки автомобілів встигли завезти за "нульовим розмитненням"

Також добре зекономив новий власник Mercedes-Benz G-класу, який купив його за кордоном за $ 220 тисяч. Втім, більшість автомобілів, ввезених за час “нульового розмитнення”, були недорогими – понад 78% легковиків, привезених “під нульове” розмитнення, були ціною до $5 тисяч. Найбільше купували автомобілі в цінових діапазонах $1-2 тисячі (28,2%) та $2-3 тисячі (19,5%).

Довідка Авто24

Ferrari Roma – суперкар початкового рівня, найбільш доступний автомобіль італійського бренду. Вперше був показаний у 2019 році. Побудований на базі кабріолета Portofino, має всього два повноцінних місця. В рух Roma приводить 3,9-літровий V8 з подвійним наддувом, який видає 620 к. с. та 760 Нм крутного моменту. Коробка передач – 8 ступеневий преселективний “робот” виробництва Magna. Розганяється Ferrari Roma за 3,4 с до перших 100 км/год і за 9,3 с – до 200 км/год. Максимальна швидкість становить 320 км/год.