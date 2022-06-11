Середній вік та вартість автомобілів, які ввозять за “нульовим розмитненням”, а також країни, з яких їх привозять.

З початку дії "нульового" розмитнення Україні привезли понад 100 тисяч вживаних транспортних засобів. Найчастіше завозили недорогі легковики з Європи, інформують в Інституті досліджень авторинку.

Динаміка імпорту

З 9 квітня по 19 травня українці привезли з-за кордону 90 269 транспортних засобів по «нульовому» розмитненню. З них 95,7% (86,4 тис. шт.) були легковими авто, 3,4% склали вантажні авто (1,9 тис. шт.), 0,6% сідлових тягачів (354 шт.) та 0,3% автобусів (155 шт.).

До речі скасування "нульового розмитнення" практично вирішене

Порівнюючи з аналогічним періодом минулого 2021 року (квітень-травень), загальний імпорт вживаних транспортних засобів зріс лише на 6%. Тобто, зростання імпорту не можна назвати багаторазовим, а скоріше поверненням до «довоєнних» об’ємів з невеликим зростанням.



Динаміка імпорту вживаних транспортних засобів до України, квітень 2021 — травень 2022

Натомість суттєве зростання помітне, якщо порівнювати квітень із березнем 2022 року, коли з-за кордону привезли лише 2118 вживаних транспортних засобів. У перший місяць дії «нульового» розмитнення українці імпортували 33,7 тис. транспортних засобів з пробігом, що було у майже 15 разів більше, ніж попереднього місяця.

Така ситуація дозоляє припустити, що з великою імовірністю, у разі скасування «нульового» розмитнення, імпорт може знову призупинитись та становитиме 2-3 тисячі в місяць.

Звідки привозили вживані автомобілі під нульове розмитнення

Понад 91% автомобілів, привезених з-за кордону протягом квітня-травня, були придбані в країнах ЄС: 82,3 тис. шт. Різке збільшення автомобілів «європейських» автомобілів та зменшення «американців» пов’язане, в першу чергу, із логістичними проблемами.

В січні-лютому частка авто з Америки становила майже 28% (17 тис. шт.), у квітні-травні — лише 4,7% (4,3 тис.). Через тимчасово заблоковані українські порти доставлення таких машин ускладнилось та подорожчало. Окрім цього, тимчасова дія «нульового» розмитнення, з нечітко зафіксованою датою закінчення пільги, спонукала до купівлі автомобіля, який можна доставити протягом кількох днів чи тижнів, але не місяців. З цих же причин скоротилася кількість автомобілів з Південної Кореї: із 3,9% (2,4 тис. шт.) в січні-лютому до 0,8% у квітні-травні (0,8 тис. шт.).



Рейтинг країн, звідки українці привозили найбільше вживаних автомобілів протягом квітня-травня 2022 року

Перше місце в топі найпопулярніших країн зайняла сусідня Польща. З цієї країни українці експортували 37,2% від загальної кількості вживаних авто за «нульовим» розмитненням — понад 30 тисяч авто. На другому місці опинилася Німеччина (28,7%, понад 23 тисячі авто). Третє місце зайняла Литва (13%, 10,5 тисячі авто). США, яка до початку повномасштабного вторгнення очолювала рейтинг країн, звідки українці привозили найбільше авто, опустилася аж на четверте місце, із часткою 5,2% та показником в трохи більше, як 4 тисячі експортованих до України машин.

Також популярністю серед українців користуються Чехія, Нідерланди, Франція, Словаччина, Бельгія та Швейцарія.

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Яка вартість авто, що привозять під «нульове» розмитнення

У більшості українці потребують недорогих автомобілів доступної цінової категорії. Статистика це підтверджує: понад 78% легковиків, привезених «під нульове» розмитнення, були ціною до $5 тисяч. Найбільше купували автомобілі в цінових діапазонах $1-2 тисячі (28,2%) та $2-3 тисячі (19,5%).



Цінова структура вживаних легковиків, імпортованих протягом квітня-травня

Середня вартість вживаного легковика з-за кордону, який привозили під «нульове» розмитнення, склала $4268. У січні-лютому цей показник був на рівні $4759.

Цікаво, що у період дії «нульового» розмитнення суттєво скоротилася частка автомобілів ціною до $1 тисячі. У січні-лютому таких машин було 17,2% від загальної кількості (9,8 тис. шт.), а у квітні-травні — лише 6,2% (5,3 тис. шт.). Це може означати дві речі. Перше: українці перестали занижувати митну вартість, адже за відсутності митних платежів, вона не впливає на їх розмір. І друге: сума, яку українці готові витратити на купівлю авто, не змінилася, проте раніше значну частину цих коштів складали податки на імпорт. За їх відсутності, можна витратити більше власне на купівлю самого автомобіля, а отже купити дещо дорожчу машину.

Також помітно, що кількість імпортних автомобілів різко зменшується після позначки в $10 тисяч, а за увесь час дії «нульового» розмитнення до України привезли лише 348 легковиків вартістю понад $50 тисяч (0,4% від загальної кількості).

Якого віку привозять авто з-за кордону

Середній вік автомобілів, імпортованих у квітні-травні, склав 14 років. Найбільше українці привозили автомобілі 2004-2009 років випуску. Це підтверджує тезу, що боятися навали старих автомобілів з-за кордону в разі запровадження екологічних стандартів «Євро» лише для нових автомобілів та скасуванні акцизного податку на постійній основі, немає підстав. Навіть з повною відсутністю митних платежів та можливістю ввозити авто від 1996 року випуску, українці привозили в основному авто віком до 15 років.



Вікова структура легковиків, імпортованих з-за кордону у квітні-травні 2022 року