Средний возраст и стоимость автомобилей, привозимых по "нулевой растаможке", а также страны, из которых их привозят.

С начала действия "нулевой" растаможки Украине привезли более 100 тысяч бывших в употреблении транспортных средств. Чаще всего завозили недорогие легковушки из Европы, информируют в Институте исследований авторынка.

Динамика импорта

С 9 апреля по 19 мая украинцы привезли из-за границы 90 269 транспортных средств по “нулевой” растаможке. Из них 95,7% (86,4 тыс. шт.) были легковыми авто, 3,4% составили грузовые авто (1,9 тыс. шт.), 0,6% седельных тягачей (354 шт.) и 0,3% автобусов (155 шт.).

Кстати Отмена "нулевой растаможки" практически решена

Сравнивая с аналогичным периодом прошлого 2021 года (апрель-май), общий импорт подержанных транспортных средств вырос лишь на 6%. То есть, рост импорта нельзя назвать многократным, а скорее возвращением к "довоенным" объемам с небольшим ростом.

Динамика импорта подержанных транспортных средств в Украину, апрель 2021 – май 2022

Зато существенный рост заметен, если сравнивать апрель с мартом 2022 года, когда из-за границы привезли только 2118 бывших в употреблении транспортных средств. В первый месяц действия “нулевой” растаможки украинцы импортировали 33,7 тыс. транспортных средств с пробегом, что было почти в 15 раз больше, чем в предыдущем месяце.

Такая ситуация позволяет предположить, что с большой вероятностью, в случае отмены “нулевой” растаможки, импорт может снова приостановиться и составит 2-3 тысячи в месяц.

Откуда привозили подержанные автомобили под нулевую растаможку

Более 91% автомобилей, привезенных из-за границы в течение апреля-мая, были приобретены в странах ЕС: 82,3 тыс. шт. Резкое увеличение “европейских” автомобилей и уменьшение “американцев” связано, в первую очередь, с логистическими проблемами.

В январе – феврале часть авто из Америки составляла почти 28% (17 тыс. шт.), в апреле-мае — лишь 4,7% (4,3 тыс.). Из-за временно заблокированных украинских портов доставка таких машин усложнилась и подорожала. Кроме этого, временное действие “нулевой” растаможки, с нечетко зафиксированной датой окончания льготы, побудило к покупке автомобиля, который можно доставить в течение нескольких дней или недель, но не месяцев. По этим же причинам сократилось число автомобилей из Южной Кореи: с 3,9% (2,4 тыс. шт.) в январе – феврале до 0,8% в апреле – мае (0,8 тыс. шт.).

Рейтинг стран, откуда украинцы привозили больше всего подержанных автомобилей в течение апреля – мая 2022 года

Первое место в топе самых популярных стран заняла соседняя Польша. Из этой страны украинцы экспортировали 37,2% от общего количества подержанных авто с “нулевой” растаможкой — более 30 тысяч авто. На втором месте оказалась Германия (28,7%, более 23 тысяч авто). Третье место заняла Литва (13%, 10,5 тысячи авто). США, которая до начала полномасштабного вторжения возглавляла рейтинг стран, откуда украинцы привозили больше авто, опустилась аж на четвертое место с долей 5,2% и показателем в чуть более чем 4 тысячи экспортируемых в Украину машин.

Также популярностью среди украинцев пользуются Чехия, Нидерланды, Франция, Словакия, Бельгия и Швейцария.

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Какова стоимость авто, привозимых под "нулевую" растаможку

В большинстве украинцы нуждаются в недорогих автомобилях доступной ценовой категории. Статистика это подтверждает: более 78% легковушек, привезенных “под нулевую” растаможку были ценой до $5 тысяч. Больше всего покупали автомобили в ценовых диапазонах $1-2 тысячи (28,2%) и $2-3 тысячи (19,5%).

Ценовая структура подержанных легковушек, импортированных в течение апреля – мая

Средняя стоимость подержанной легковушки из-за границы, которую привозили под “нулевое” растаможивание, составила $4268. В январе – феврале этот показатель был на уровне $4759.

Интересно, что в период действия “нулевой” растаможки существенно сократилась доля автомобилей ценой до $1 тысячи. В январе-феврале таких машин было 17,2% от общего количества (9,8 тыс. шт.), а в апреле-мае — лишь 6,2% (5,3 тыс. шт.). Это может означать две вещи. Первое: украинцы перестали занижать таможенную стоимость, ведь при отсутствии таможенных платежей, она не влияет на их размер. И второе: сумма, которую украинцы готовы потратить на покупку автомобиля, не изменилась, однако ранее значительную часть этих средств составляли налоги на импорт. При их отсутствии, можно потратить больше собственно на покупку самого автомобиля, а значит купить чуть более дорогую машину.

Также заметно, что количество импортных автомобилей резко уменьшается после отметки в $10 тысяч, а за все время действия “нулевой” растаможки в Украину привезли лишь 348 легковушек стоимостью более $50 тысяч (0,4% от общего количества).

Какого возраста привозят автомобили из-за границы

Средний возраст автомобилей, импортируемых в апреле-мае, составил 14 лет. Больше всего украинцы привозили автомобили 2004-2009 годов выпуска. Это подтверждает тезис, что бояться нашествия старых автомобилей из-за границы в случае введения экологических стандартов “Евро” только для новых автомобилей и отмене акцизного налога на постоянной основе, нет оснований. Даже с полным отсутствием таможенных платежей и возможностью ввозить авто с 1996 года выпуска, украинцы привозили в основном авто в возрасте до 15 лет.

Возрастная структура легковушек, импортированных из-за границы в апреле-мае 2022 года