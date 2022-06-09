Большинство лидеров – кроссоверы, один из них – электрический.

В мае первую регистрацию в Украине прошли 2,5 тысяч новых автомобилей, это всего 3% от регистраций всех автомобилей (82 тысяч).

Самыми популярными моделями среди новых авто, которые приобрели украинцы в прошлом месяце, были:

  1. Toyota RAV-4 – 136
  2. Renault Duster – 101
  3. Skoda Kodiaq – 84
  4. Toyota Yaris Cross – 78
  5. Renault Sandero – 76
  6. Renault Logan – 74
  7. Kia Rio X – 70
  8. Toyota Corolla – 64
  9. Hyundai IONIQ – 59
  10. Volkswagen T-ROC – 55.

Напомним, что продажи новых авто в мае увеличились вдвое