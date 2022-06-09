Большинство лидеров – кроссоверы, один из них – электрический.
В мае первую регистрацию в Украине прошли 2,5 тысяч новых автомобилей, это всего 3% от регистраций всех автомобилей (82 тысяч).
Самыми популярными моделями среди новых авто, которые приобрели украинцы в прошлом месяце, были:
- Toyota RAV-4 – 136
- Renault Duster – 101
- Skoda Kodiaq – 84
- Toyota Yaris Cross – 78
- Renault Sandero – 76
- Renault Logan – 74
- Kia Rio X – 70
- Toyota Corolla – 64
- Hyundai IONIQ – 59
- Volkswagen T-ROC – 55.
Напомним, что продажи новых авто в мае увеличились вдвое