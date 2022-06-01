У порівнянні з квітнем 2022 року продажі нових легкових авто в травні виросли вдвічі.

Загалом за травень 2022 року українці зареєстрували 2,5 тисяч нових легкових авто, повідомляє Укравтопром. Це на 70% менше за результат травня минулого року.

Найбільш популярним брендом травня серед українців стала Toyota – автомобілів цієї марки купили 411 машин, що на 63% менше, ніж рік тому.

Також цікаво в квітні теж було зафіксовано ріст продажів нових авто

Друге місце – у Renault, показник продажів якої у порівнянні з травнем 2021 року зменшився на 73% до 289 шт.

Третю сходинку рейтингу посіла Skoda. За місяць 187 нових авто цього бренду поповнили український автопарк, це на 70% менше, ніж торік. На четвертій позиції із 169 реєстраціями нових легкових авто марка Volkswagen, а замикає п’ятірку лідерів Hyundai.

Найбільш популярною моделлю місяця стала Toyota RAV4, в активі якого 136 реєстрацій.

Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 14,9 тис. нових легкових авто, що у 2,7 раза менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

