По сравнению с апрелем 2022 года продажи новых легковых автомобилей в мае выросли вдвое.

Всего за май 2022 года украинцы зарегистрировали 2,5 тысячи новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Это на 70% меньше результата мая прошлого года.

Наиболее популярным брендом мая среди украинцев стала Toyota – автомобилей этой марки купили 411 машин, что на 63% меньше, чем год назад.

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Второе место – у Renault, показатель продаж которого по сравнению с маем 2021 года уменьшился на 73% до 289 шт.

Третью строчку рейтинга заняла Skoda. За месяц 187 новых авто этого бренда пополнили украинский автопарк, это на 70% меньше, чем в прошлом году. На четвертой позиции со 169 регистрациями новых легковых авто марка Volkswagen, а замыкает пятерку лидеров Hyundai.

Наиболее популярной моделью Луны стала Toyota RAV4, в активе которого 136 регистраций.

Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 14,9 тыс. новых легковых авто, что в 2,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.