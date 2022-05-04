По сравнению с мартом рост вдвое, а вот с прошлым годом – катастрофическое падение.

Поскольку государственная база регистраций автомобилей МВД с начала войны в Украине закрыта, реальные данные о количестве проданных и поставленных на учет автомобилей получить невозможно. Впрочем, одно из аналитических агентств обнародовало показатели продаж новых легковых автомобилей. Компания Autoconsulting сообщает о 1242 новых авто, что вдвое больше, чем в марте.

Вспомним, сколько новых автомобилей было продано в марте

В то же время, если сравнивать с апрелем 2021 года, то падение катастрофическое – минус 87%. Если подытожить первые четыре месяца года, то всего было зарегистрировано 12905 новых легковых автомобилей, что меньше на 58,4% чем за предыдущий год.

Интересно, что лидеры рынка среди брендов мало изменились даже в период войны. Так, первые места занимают Renault и Toyota, а на третье место в апреле вышел Volkswagen, который в довоенное время довольствовался местом во втором десятке рейтинга.

Главный фактор продаж новых автомобилей во время войны – наличие автомобилей у дилеров, поэтому в апреле произошли изменения. Четвертую строчку заняла Skoda, пятое место стабильно занимает Mitsubishi, немного подросли продажи у Hyundai. Интересный тренд – это рост присутствия на рынке Mercedes-Benz и BMW. Связано это с нулевой растаможкой, которой воспользовались некоторые прямые покупатели и ввезли новые автомобили.

Из-за отсутствия предложений традиционных марок в апреле выросли продажи некоторых экзотических для Украины китайских брендов, запасы которых были у неофициальных дилеров. Особым спросом пользовались электромобили.

Интересные изменения произошли и относительно доли регионов на украинском авторынке. Западные области почти вдвое увеличили свой удельный вес на рынке, а вот восточные регионы снизили объемы. Однако жизнь продолжается даже там, где сейчас ведутся боевые действия – даже там есть покупатели новых автомобилей!