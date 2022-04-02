Во время войны продажи и регистрации новых автомобилей практически не происходили.

За месяц, в условиях военного положения, в Украине было зарегистрировано всего 546 новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. По сравнению с ковидным, но мирным 2021 годом, мартовские продажи новых машин упали в шестнадцать с половиной раз.

Следует отметить, что в эту статистику не попали автомобили, которые были переданы дистрибьюторами нашим защитникам.

Также интересно сколько автомобилей было зарегистрировано в феврале 2022 года

Наибольшее количество регистраций в марте прошли автомобили марки Renault – 108 ед. На втором месте Toyota, в зачете которой 88 новых автомобилей. Третий результат у Skoda – 37 автомобилей. На четвертом месте Mitsubishi с 32 регистрациями. Замыкает пятерку марта Citroen – 29 ед.

Чаще всего в марте 2022 года среди моделей регистрировали Renault Duster. В течение месяца автомобили этой модели получили 81 регистрационный номер.

Всего за первый квартал текущего года украинцы приобрели и поставили на учет 11,2 тысяч новых легковых автомобилей, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.