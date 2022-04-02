Під час війни продажі та реєстрації нових авто практично не відбувались.

За місяць, в умовах воєнного стану, в Україні було зареєстровано всього 546 нових легкових авто, повідомляє Укравтопром. У порівнянні з ковідним, але мирним 2021 роком, березневі реалізації нових машин впали у шістнадцять з половиною разів.

Слід зазначити, що до цієї статистики не потрапили автомобілі, які були передані дистриб’юторами нашим захисникам.

Також цікаво скільки автомобілів було зареєстровано у лютому 2022 року

Найбільшу кількість реєстрацій у березні пройшли автомобілі марки Renault – 108 од. На другому місці Toyota, в заліку якої 88 нових авто. Третій результат у Skoda – 37 автівок. На четвертому місці Mitsubishi з 32 реєстраціями. Замикає п’ятірку березня Citroen – 29 од.

Найчастіше в березні 2022 року серед моделей реєстрували Renault Duster. Впродовж місяця автомобілі цієї моделі отримали 81 реєстраційний номер.

Всього за перший квартал поточного року українці придбали і поставили на облік 11,2 тис. нових легкових автомобілів, що на 47% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.