У порівнянні з березнем ріст вдвічі, а от з минулим роком – падіння катастрофічне.

Оскільки державна база реєстрацій автомобілів МВС з початку війни в Україні закрита, реальних даних щодо кількості проданих та поставлених на облік автомобілів отримати неможливо. Втім, одне з аналітичних агенств оприлюднило показники продажів нових легкових автомобілів. Компанія Autoconsulting повідомляє про 1242 нових авто, що вдвічі більше, ніж у березні.

Згадаємо, скільки нових авто було продано у березні

Водночас якщо порівнювати з квітнем 2021 року, то падіння катастрофічне – мінус 87%. Якщо підсумувати перші чотири місяці року, то всього було зареєстровано 12905 нових легкових автомобілів, що менше ніж на 58,4% за попередній рік.

Цікаво, що лідери ринку серед брендів мало змінились навіть в період війни. Так, перші місця займають Renault та Toyota, а на третє місце у квітні вийшов Volkswagen, який у довоєнні часи вдовільнявся місцем у другому десятку рейтингу.

Головний чинник продажів нових авто під час війни – наявність автомобілів у дилерів, тому у квітні сталися зміни. Четверту сходинку зайняла Skoda, п'яте місце стабільно займає Mitsubishi, трохи підросли продажі у Hyundai. Цікавий тренд – це ріст присутності на ринку Mercedes-Benz та BMW. Пов'язано це з нульовим розмитненням, яким скористалися деякі прямі покупці і завезли нові автівки.

Через відсутність пропозицій традиційних марок у квітні зросли продажі деяких екзотичних для України китайських брендів, запаси яких були у неофіційних дилерів. Особливим попитом користувалися електромобілі.

Цікаві зміни відбулися і за часткою регіонів на українському авторинку. Західні області майже удвічі збільшили свою питому вагу на ринку, а от східні регіони зменшили обсяги. Проте життя триває навіть там, де зараз ведуться бойові дії – навіть там є покупці нових автомобілів!