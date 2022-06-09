Більшість лідерів – кросовери, один з них – електричний.

У травні першу реєстрацію в Україні пройшли 2,5 тисячі нових автомобілів, це всього 3% від реєстрацій усіх автомобілів (82 тисяч).

Найпопулярнішими моделями серед нових авто, що придбали українці минулого місяця, були:

  1. Toyota RAV-4 – 136
  2. Renault Duster – 101
  3. Skoda Kodiaq – 84
  4. Toyota Yaris Cross – 78
  5. Renault Sandero – 76
  6. Renault Logan – 74
  7. Kia Rio X – 70
  8. Toyota Corolla – 64
  9. Hyundai IONIQ – 59
  10. Volkswagen T-ROC – 55.

Нагадаємо, що продажі нових авто у травні збільшились вдвічі.