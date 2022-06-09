Більшість лідерів – кросовери, один з них – електричний.
У травні першу реєстрацію в Україні пройшли 2,5 тисячі нових автомобілів, це всього 3% від реєстрацій усіх автомобілів (82 тисяч).
Найпопулярнішими моделями серед нових авто, що придбали українці минулого місяця, були:
- Toyota RAV-4 – 136
- Renault Duster – 101
- Skoda Kodiaq – 84
- Toyota Yaris Cross – 78
- Renault Sandero – 76
- Renault Logan – 74
- Kia Rio X – 70
- Toyota Corolla – 64
- Hyundai IONIQ – 59
- Volkswagen T-ROC – 55.
Нагадаємо, що продажі нових авто у травні збільшились вдвічі.