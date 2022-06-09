Більшість лідерів – кросовери, один з них – електричний.

У травні першу реєстрацію в Україні пройшли 2,5 тисячі нових автомобілів, це всього 3% від реєстрацій усіх автомобілів (82 тисяч).

Найпопулярнішими моделями серед нових авто, що придбали українці минулого місяця, були:

Toyota RAV-4 – 136 Renault Duster – 101 Skoda Kodiaq – 84 Toyota Yaris Cross – 78 Renault Sandero – 76 Renault Logan – 74 Kia Rio X – 70 Toyota Corolla – 64 Hyundai IONIQ – 59 Volkswagen T-ROC – 55.

Нагадаємо, що продажі нових авто у травні збільшились вдвічі.