За вітчизняну версію просять втричі дешевше.

Оригінальний Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 – колекційний автомобіль, який може коштувати до мільйона доларів США. Натомість вітчизняна версія позашляховика мало чим відрізняється від оригіналу, але коштує втричі дешевше.

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Принаймні за таку вартість (а саме – 320 тисяч євро) виставлена на продаж українська версія культового шестиколісного Мерседеса. Автори творіння – компанія Kubay Design, яка ще кілька років тому однією із перших у світі змайструвала саморобний Mercedes-Benz 6×6 Brabus.

За основу українці взяли G55 AMG 2008 року виробництва.

Ось короткий перелік доробок і відмінностей ексклюзивного позашляховика: