Mercedes-Benz перестане працювати в Росії безпосередньо. Німецький концерн шукає покупця на майно, яке належить офіційному дистриб'ютору.

Mercedes-Benz може продати все майно в Росії, що належить "Мерседес-Бенц Рус" - офіційному дистриб'ютору концерну, повідомляє "Комерсант" з посиланням на знайомі із ситуацією джерела.

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Основними претендентами називаються російські дилери, а саме “Панавто”, “Автодім”, “Авілон” та “Мейджор”. Якщо угода відбудеться, другий за популярністю виробник преміальних автомобілів у Росії перестане працювати у країні напряму.

За даними одного з джерел, російський дистриб'ютор "Мерседес-Бенц Рус" обговорює продаж свого складу автомобілів та дилерського центру за допомогою торгів. Раніше компанія не наважувалася розпродати наявний склад автомобілів через санкції, а тепер стало відомо, що права дистриб'ютора в РФ можуть дістатися одному з дилерів.

Ще одне джерело розповіло, що на початку липня співробітники російського офісу компанії почали «масово шукати роботу». Однак у цьому вони не самотні: раніше Volkswagen запропонував співробітникам заводу в Нижньому Новгороді добровільно звільнитися та пообіцяв виплатити до шести окладів.

У Mercedes-Benz можливість продажу поки не підтверджують і просять поставитися “з розумінням” до відсутності коментарів щодо планів на майбутнє.