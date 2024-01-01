Переделанный Mercedes-Benz 560 SEC продают за четверть миллиона долларов

Как передает Carscoops, за автомобиль планируют выручить более 275 тысяч долларов. Такую большую сумму просят по веским причинам – автомобиль был собран, фактически, с нуля и все его компоненты прошли модернизацию.

Читайте также: Mercedes-Benz получит китайский двигатель Geely

В рамках трансформации автомобиля он был оснащён расширителями крыльев из углеродного волокна в стиле AMG Hammer и окрашен в цвет Smoke Silver Metallic. Мастера оборудовали этот Mercedes бамперами в стиле AMG и боковыми порогами, сделанными из карбона и добавили 17-дюймовые колеса.

Мощность поступает от переработанного 6,2-литрового атмосферного V8, полученного от более нового Mercedes-AMG. Этот двигатель также включает специальную выхлопную систему из нержавеющей стали и, что довольно странно, сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач, передающей крутящий момент на задние колеса через дифференциал ограниченного трения.

Также интересно: "Гуманитарные" BMW и Mercedes-Benz завернули на границе

Салон автомобиля также кардинально отличается от серийной модели. Компания обила сиденья и панели бежевой кожей и добавила красивой деревянной отделки, головное устройство McIntosh MX406, усилитель и 11 динамиков производства Focal. Интересно, что одометр, указывает на пробег в 66 000 км.

В списке не упоминается, сколько стоила трансформация, но, вероятно, сумма состоит из шестизначного числа. Относительно будущего машины – сейчас она уже ждет нового владельца. Торги состоятся на аукционе Bring a Trailer уже на следующей неделе.