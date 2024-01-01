Mercedes-Benz получит китайский двигатель от Geely

Новый Mercedes-Benz CLA планируется выпустить в 2026 году, он будет оснащен четырехцилиндровым двигателем 2.0T производства Geely и HORSE.

Двигатель получил максимальную мощность 250 лошадиных сил и максимальный крутящий момент 360 Н-м, сообщает mydrivers.

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Новый двигатель будет производиться в Китае, однако оснащаться каталитическим нейтрализатором в Германии, чтобы соответствовать стандартам выхлопных газов.

Сообщается, что автомобиль будет построен на основе архитектуры MMA и будет доступен в версиях с мягким гибридом, гибридом от электросети и чистым электричеством.

Что касается интерьера, новый автомобиль получит дизайн с тремя экранами и операционную систему Mercedes-Benz MB.OS. В то же время функции помощи водителю будут значительно улучшены и могут даже превзойти текущий Mercedes -Benz S-Class, особенно в городских условиях.

Чисто электрическая версия будет оснащена двигателем на задней оси с максимальной мощностью 238 лошадиных сил (175 киловатт), емкостью батареи 89,6 кВт-ч, запасом хода до 750 км (условия работы WLTC) и потребление энергии всего 12 кВт/ч на 100 километров.

Кроме того, платформа MMA поддерживает 800 Вольтовую архитектуру плагин-гибрида, что позволяет заряжать автомобиль на дополнительные 400 километров за 15 минут.

Компания Horse Powertrain Limited, которая будет поставлять двигатели для Mercedes-Benz, была создана 31 мая 2024 года как компания, что принадлежащей Geely и Renault в соотношении 50:50.

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Двигатель от Geely будет не единственной китайской технологией, которая будет использоваться в CLA. Модель также получит интеллектуальное вождение в городе от китайского стартапа Momenta. Эта компания была основана в 2016 году, а Mercedes-Benz был первым инвестором компании.