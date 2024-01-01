Geely построит завод по производству электромобилей в Европе

Как передает Carscoops, Geely, как и другие китайские производители, стремится расширить свое присутствие на других мировых рынках, начиная с Европы. Во время недавней речи во Франкфурте, Германия, вице-президента Geely Auto Group Ли Чуанхая спросили, построит ли бренд завод в регионе.

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Глава компании ответил, что вопрос еще не решен. Известно, что китайский автопроизводитель несколько раз проводил переговоры с польским правительством. В то же время заместитель министра развития и региональной политики Ян Шишко заявил, что есть вероятность, что новый завод по производству электромобилей будет построен в стране.

Об успешности переговоров пока ничего не известно, но по слухам, польское правительство не считает Geely идеальным партнером. Поэтому, компания рассматривает другие варианты по всему континенту. Об этом в интервью Reutres заявил исполнительный директор бренда Geely Lynk & Co в Европе Николас Аппельгрен.

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Известно, что недавно Geely открыла новую базу во Франкфурте, где будет испытывать и разрабатывать 13 новых моделей электромобилей, чтобы проверить их эффективность и соответствие европейским стандартам сертификации.