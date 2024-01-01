Geely збудує завод з виробництва електромобілів у Європі

Як передає Carscoops, Geely, як і інші китайські виробники, прагне розширити свою присутність на інших світових ринках, починаючи з Європи. Під час нещодавньої промови у Франкфурті, Німеччина, віцепрезидента Geely Auto Group Лі Чуанхая запитали, чи бренд побудує завод у регіоні.

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Очільник компанії відповів, що питання ще не вирішене. Відомо, що китайський автовиробник декілька разів проводив перемовини з польським урядом. Водночас заступник міністра розвитку та регіональної політики Ян Шишко заявив, що є ймовірність, що новий завод з виробництва електромобілів буде побудований в країні.

Про успішність перемовин наразі нічого не відомо, але за чутками, польський уряд не вважає Geely ідеальним партнером. Через це, компанія розглядає інші варіанти по всьому континенту. Про це в інтерв’ю Reutres заявив виконавчий директор бренду Geely Lynk & Co у Європі Ніколас Аппельгрен.

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Відомо, що нещодавно Geely відкрила нову базу у Франкфурті, де буде випробовувати та розробляти 13 нових моделей електромобілів, щоб перевірити їхню ефективність та відповідність європейським стандартам сертифікації.