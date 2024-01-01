В США плохо продаются электромобили Mercedes-Benz

В прошлом году компания реализовала 9984 автомобиля, тогда как в этом году – только 5769 единиц. Компания не привела отдельных данных о продажах каждой из трех моделей, поэтому пока невозможно четко сказать, что именно лучше продается – кроссоверы или седаны.

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В любом случае, для бренда EQ все не очень хорошо. Ранее руководство Mercedes-Benz признало, что план по полной электрификации модельного ряда был слишком амбициозным.

В мае глава компании Ола Каллениус подтвердил, что Mercedes-Benz перейдет к стратегии, подобной подходу BMW: модельный ряд бренда будет насчитывать электрическую и бензиновую версии S-класса, вместо нового EQS. Недавно стало известно, что модель с ДВС будет производиться до 2030 года.

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Несмотря на отрицательный результат отдельных моделей, общие продажи Mercedes-Benz выросли на 11% по сравнению с 3 кварталом 2023 года, главным образом благодаря большой линейке внедорожников производителя. К слову, двухдверный CLE - совершенно новая модель этого года - является еще одной популярной моделью, ведь в 2024 году было продано более 10 000 единиц.