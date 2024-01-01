Mercedes-Benz избавится от купе-кроссоверов GLE и GLC

Как сообщает Autocar, по слухам, немецкий автопроизводитель рассматривает возможность снятия с конвейера вышеупомянутых моделей из-за собственного плана по полной электрификации модельного ряда.

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Ранее компания прекратила выпуск C-Class Coupé и S-Class Coupé с двигателем внутреннего сгорания, а также пикап CLS и X-Class из своей линейки. Также предполагалось, что хэтчбек A-класса и минивэн B-класса также снимут с конвейера до конца 2024 года, однако им была предоставлена отсрочка до 2026 года.

Нераскрытый источник в штаб-квартире компании в Штутгарте, Германия, признал предварительный отчет немецкого делового издания Handelsblatt, в котором говорилось, что объявление о дальнейшей консолидации модели является неизбежным. Сейчас будущее моделей пересматривается.

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Ожидается, что позже в этом году автопроизводитель планирует представить первую из квартета моделей, которые будут базироваться на новой платформе MMA – седан CLA третьего поколения. В то же время в 2025 году к новинке, которая будет предлагаться как в варианте электромобиля, так и с ДВС, присоединятся модели-наследники CLA Shooting Brake, EQA и EQB.