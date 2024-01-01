Один из самых красивых и мощных Mercedes-Benz выставлен на аукцион

Mercedes-Benz 220SE 1960-х годов был прекрасным, но не очень скоростным.

Поэтому в него установили 6,3-литровый V-8.

Теперь этот “заряженный” ретро-кар продают на аукционе Bring a Trailer. Об этом сообщает американское издание Car&Driver.

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Купе Mercedes-Benz W111, выпущенное в начале 1960-х годов, было олицетворением элегантности. Изящный GT, оснащен плавной рядной шестицилиндровой коробкой передач, создан для беззаботного путешествия по шоссе, расслабленного и роскошного.

Но этот экземпляр не такой. Под его капотом - двигатель M100 V-8, который можно найти в современном флагманском лимузине Mercedes-Benz, 600 Grosser. Причем большой V-8 выглядит здесь так, будто он там и был. Переоборудование было сделано в конце 1990-х годов, в нем используется много деталей Mercedes, поэтому все кажется заводским. Передняя подвеска была усилена, чтобы выдержать вес, а двигатель работал в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.



Этот Mercedes-Benz 220SE уже выставлялся на аукционе Bring a Trailer в 2019 году, тогда за него дали 63 500 долларов США. С момента продажи салон был украшен бордовой кожей, которая прекрасно сочетается с двухцветным внешним видом, отделка деревом была обновлена, а ковры новые. 14-дюймовые легкосплавные диски дополняют образ, а незаметный значок 6,3 добавляет вишенку на торте. Аукцион завершается 18 сентября.