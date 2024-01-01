Один з найкрасивіших та найпотужніших Mercedes-Benz виставлено на аукціон

Mercedes-Benz 220SE 1960-х років був прекрасним, але не дуже швидкісним.

Тому в нього встановили 6,3-літровий V-8.

Тепер цей “заряджений” ретро-кар продають на аукціоні Bring a Trailer. Про це повідомляє американське видання Car&Driver.

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Купе Mercedes-Benz W111, випущене на початку 1960-х років, було уособленням елегантності. Витончений GT, оснащений плавною рядною шестициліндровою коробкою передач, створений для безтурботної подорожі по шосе, розслабленої та розкішної.

Але цей екземпляр не такий. Під його капотом — двигун M100 V-8, який можна знайти в сучасному флагманському лімузині Mercedes-Benz, 600 Grosser. Причому великий V-8 виглядає тут так, ніби він там і був. Переобладнання було зроблено наприкінці 1990-х років, у ньому використовується багато деталей Mercedes, тому все здається заводським. Передня підвіска була посилена, щоб витримати вагу, а двигун працював у парі з чотириступеневою автоматичною коробкою передач.



Цей Mercedes-Benz 220SE вже виставлявся на аукціоні Bring a Trailer у 2019 році, тоді за нього дали 63 500 доларів США. З моменту продажу салон було оздоблено бордовою шкірою, яка чудово поєднується з двокольоровим зовнішнім виглядом, оздоблення деревом було оновлено, а килими нові. 14-дюймові легкосплавні диски доповнюють образ, а непомітний значок 6,3 надає вишеньку на торті. Аукціон завершується 18 вересня.