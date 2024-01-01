Mercedes-Benz позбудеться купе-кросоверів GLE та GLC

Як повідомляє Autocar, за чутками, німецький автовиробник розглядає можливість зняття з конвеєра вищезгаданих моделей через власний план з повної електрифікації модельного ряду.

Читайте також: Один з найкрасивіших та найпотужніших Mercedes-Benz виставлено на аукціон

Раніше компанія припинила випуск C-Class Coupé та S-Class Coupé з двигуном внутрішнього згоряння, а також пікап CLS і X-Class зі своєї лінійки. Також передбачалось, що хетчбек A-класу та мінівен B-класу також знімуть з конвеєра до кінця 2024 року, однак їм було надано відстрочку до 2026 року.

Нерозкрите джерело в штаб-квартирі компанії в Штутгарті, Німеччина, визнало попередній звіт німецького ділового видання Handelsblatt, в якому говорилося, що оголошення про подальшу консолідацію моделі є неминучим. Наразі майбутнє моделей переглядається.

Також цікаво: Mercedes-Benz представить електричний C-Class у 2026 році

Очікується, що пізніше цього року автовиробник планує представити першу з квартету моделей, які базуватимуться на новій платформі MMA – седан CLA третього покоління. Водночас у 2025 році до новинки, яка буде пропонуватися як у варіанті електромобіля, так і з ДВЗ, приєднаються моделі-спадкоємці CLA Shooting Brake, EQA та EQB.