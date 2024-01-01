Mercedes-Benz будет предлагать S-Class с бензиновым двигателем до 2030 года

Как передает Motor1, генеральный директор Ола Келлениус сообщил, что автопроизводитель "инвестировал гораздо больше в обновление модели нового двигателя внутреннего сгорания S-класса, чем обычно".

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Это означает, что двигатель текущего S-Class модифицировали, чтобы он соответствовал новым жестким экологическим стандартам, по выбросам стандарта Евро-7. В то же время электрическая модель заменит EQS. Бензиновый вариант останется на конвейере до 2030 года включительно.

Несмотря на общее название, электрический S-Class не будет эквивалентом, поскольку будет создан на совершенно новой архитектуре, тогда как вариант с ДВС получит лишь косметические изменения и незначительные улучшения будет использовать свою текущую платформу.

Руководитель компании признал, что иметь две отдельные несвязанные между собой модели S-класса достаточно дорого, но Mercedes постарается сохранить дополнительные инвестиции "на приемлемом уровне. Следует отметить, что главный соперник – BMW, имеет другую стратегию, поскольку 7 серия и i7 используют одинаковую основу CLAR.

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Однако, в отличие от Mercedes-Benz, который имел амбициозный план перейти на полностью электрические электромобили к 2030 году, BMW никогда не давал таких обещаний. Баварский автопроизводитель пытается достичь 50% электрификации своего модельного ряда к концу десятилетия, но предупреждает, что это будет зависеть от предпочтений клиентов.