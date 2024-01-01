Спрос на новый Mercedes S-Class катастрофически снизился

Икона автомобильной роскоши, S-Class переживает сложные времена из-за сокращения продаж. В первом квартале поставки упали почти на 37% до всего 16 900 автомобилей, включая производные от AMG и Maybach. Совокупные поставки S-Class, EQS, EQS SUV и GLS упали почти на 23% до 33 400 автомобилей.

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Ввиду этого, неудивительно, что Mercedes подтвердил слухи о сокращении производства своей самой высокой модели. В интервью Automobilwoche представитель компании объявил, что S-Class будет производиться в одну смену на заводе в Зиндельфингене. По данным издания, сборочный цех месяцами был недозагружен из-за резкого падения продаж.

Automobilwoche цитирует поставщика внутренних компонентов, который говорит, что сокращение производства S-класса является "катастрофой". Переход на односменный режим работы на заводе в Зиндельфингене вступит в силу после августовских каникул. Представитель Mercedes говорит, что некоторым работникам будут поручены другие производственные задачи на заводе, где также производится полностью электрический EQS.

Mercedes работает над обновлением S-класса в середине цикла. В конце июня генеральный директор Ола Келлениус заявил, что компания тратит "гораздо больше", чем обычно инвестирует в обновленную модель. Компания ослабила свои слишком амбициозные цели по электромобилям, решив вкладывать больше денег в двигатели внутреннего сгорания. Из большой немецкой тройки S-Class единственный, который все еще предлагает двенадцатицилиндровый двигатель, но он доступен только в шикарном варианте Maybach.