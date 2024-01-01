Попит на новий Mercedes S-Class катастрофічно знизився

Ікона автомобільної розкоші, S-Class переживає складні часи через скорочення продажів. У першому кварталі поставки впали майже на 37% до лише 16 900 автомобілів, включаючи похідні від AMG і Maybach. Сукупні поставки S-Class, EQS, EQS SUV і GLS впали майже на 23% до 33 400 автомобілів.

Читайте також: Mercedes-Benz S-Class прокачали до 950 кінських сил: до сотні розганяється за 3,1 секунди

Зважаючи на це, не дивно, що Mercedes підтвердив чутки про скорочення виробництва своєї найвищої моделі. В інтерв’ю Automobilwoche представник компанії оголосив, що S-Class буде виготовлятися в одну зміну на заводі у Зіндельфінгені. За даними видання, складальний цех місяцями був недозавантажений через різке падіння продажів.

Automobilwoche цитує постачальника внутрішніх компонентів, який каже, що скорочення виробництва S-класу є «катастрофа». Перехід на однозмінний режим роботи на заводі в Зіндельфінгені набуде чинності після серпневих канікул. Представник Mercedes каже, що деяким працівникам будуть доручені інші виробничі завдання на заводі, де також виготовляється повністю електричний EQS.

Mercedes працює над оновленням S-класу в середині циклу. Наприкінці червня генеральний директор Ола Келленіус заявив, що компанія витрачає «набагато більше», ніж зазвичай інвестує в оновлену модель. Компанія послабила свої надто амбітні цілі щодо електромобілів, вирішивши вкладати більше грошей у двигуни внутрішнього згоряння. З великої німецької трійки S-Class єдиний, який все ще пропонує дванадцятициліндровий двигун, але він доступний лише у шикарному варіанті Maybach.