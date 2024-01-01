Mercedes-Benz пропонуватиме S-Class з бензиновим двигуном до 2030 року

Як передає Motor1, генеральний директор Ола Келленіус повідомив, що автовиробник «інвестував набагато більше в оновлення моделі нового двигуна внутрішнього згоряння S-класу, ніж зазвичай».

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Це означає, що двигун поточного S-Class модифікували, аби він відповідав новим жорстким екологічним стандартам, щодо викидів стандарту Євро-7. Водночас електрична модель замінить EQS. Бензиновий варіант залишиться на конвеєрі до 2030 року включно.

Попри спільну назву, електричний S-Class не буде еквівалентом, оскільки буде створений на абсолютно новій архітектурі, тоді як варіант з ДВЗ отримає лише косметичні зміни й незначні покращення використовуватиме свою поточну платформу.

Керівник компанії визнав, що мати дві окремі непов’язані між собою моделі S-класу досить дорого, але Mercedes намагатиметься зберегти додаткові інвестиції "на прийнятному рівні. Слід зазначити, що головний суперник – BMW, має іншу стратегію, оскільки 7 серія та i7 використовують однакову основу CLAR.

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Однак, на відміну від Mercedes-Benz, який мав амбітний план перейти на повністю електричні електромобілі до 2030 року, BMW ніколи не давав таких обіцянок. Баварський автовиробник намагається досягти 50% електрифікації свого модельного ряду до кінця десятиліття, але попереджає, що це залежатиме від уподобань клієнтів.