В США погано продаються електромобілі Mercedes-Benz

Минулого року компанія реалізувала 9984 автомобілі, тоді як у цьому році – лише 5769 одиниць. Компанія не навела окремих даних про продаж кожної з трьох моделей, тому наразі неможливо чітко сказати, що саме краще продається – кросовери чи седани.

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У будь-якому випадку, для бренду EQ все не дуже добре. Раніше керівництво Mercedes-Benz визнало, що план з повної електрифікації модельного ряду був занадто амбітним.

У травні очільник компанії Ола Калленіус підтвердив, що Mercedes-Benz перейде до стратегії, подібної до підходу BMW: модельний ряд бренду налічуватиме електричну та бензинову версії S-класу, замість нового EQS. Нещодавно стало відомо, що модель з ДВЗ вироблятиметься до 2030 року.

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Попри негативний результат окремих моделей, загальні продажі Mercedes-Benz зросли на 11% порівняно з 3 кварталом 2023 року, головним чином завдяки великій лінійці позашляховиків виробника. До слова, дводверний CLE — абсолютно нова модель цього року — є ще однією популярною моделлю, адже у 2024 році було продано понад 10 000 одиниць.