Mercedes-Benz отримає китайський двигун від Geely

Новий Mercedes-Benz CLA планується випустити в 2026 році, він буде оснащений чотирициліндровим двигуном 2.0T виробництва Geely і HORSE.

Двигун має максимальну потужність 250 кінських сил і максимальний крутний момент 360 Н·м, повідомляє mydrivers.

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Новий двигун буде вироблятися в Китаї, однак оснащуватись каталітичним нейтралізатором у Німеччині, щоб відповідати стандартам вихлопних газів.

Повідомляється, що автомобіль буде побудований на основі архітектури MMA і буде доступний у версіях з м’яким гібридом, гібридом від електромережі та чистою електрикою.

Що стосується інтер’єру, новий автомобіль матиме дизайн із трьома екранами та нову операційну систему Mercedes-Benz MB.OS. Водночас функції допомоги водієві будуть значно покращені та можуть навіть перевершити поточний Mercedes -Benz S-Class, особливо в міських умовах.

Чисто електрична версія буде оснащена двигуном на задній осі з максимальною потужністю 238 кінських сил (175 кіловат), ємністю батареї 89,6 кВт·год, запасом ходу до 750 км (умови роботи WLTC) і споживання енергії лише 12 кВт/год на 100 кілометрів.

Крім того, платформа MMA підтримує 800 Вольтову архітектуру плагін-гібрида, що дозволяє заряджати автомобіль на додаткові 400 кілометрів за 15 хвилин.

Компанію Horse Powertrain Limited, яка буде постачати двигуни для Mercedes-Benz, було створено 31 травня 2024 року як компанію, що належить Geely і Renault у співвідношенні 50:50.

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Двигун від Geely буде не єдиною китайською технологією, яка використовуватиметься в CLA. Модель також отримає інтелектуальне водіння у місті від китайського стартапу Momenta. Ця компанія була заснована у 2016 році, а Mercedes-Benz був першим інвестором компанії.